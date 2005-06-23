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۲ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۴۶

پيرامون افزايش اعضاي شوراي امنيت ؛

دي ولت :‌ گروه چهار،ماه آينده پيشنهاد خود را به سازمان ملل ارائه مي دهد

چهار كشور متقاضي عضويت در شوراي امنيت در نظر دارند پيشنهاد خود را پيرامون گسترش اعضاي اين نهاد بين المللي اوايل ماه آينده ميلادي در اختيار سازمان ملل قرار دهند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني ، وزراي امورخارجه چهار كشور برزيل ، آلمان ، هند و ژاپن كه خواهان برخورداري از عضويت دائم شوراي امنيت سازمان ملل هستند روز گذشته در حاشيه كنفرانس بين المللي عراق در بروكسل با يكديگر ديدار و گفتگو كردند .

" يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان پس از اين ديدار خاطر نشان ساخت : پيشنهاد تهيه شده از سوي كشورهاي گروه چهار بسيار دقيق فرمول بندي شده است .

وي در ادامه سخنان خود تصريح كرد : گمان مي كنم طرح افزايش تعداد با موافقت اكثر اعضاي سازمان ملل مواجه شده و با برخورداري از حق وتو مخالفت شود .

به نوشته اين منبع خبري كشورهاي آلمان ، برزيل ، هند و ژاپن از مدتها پيش كانديداتوري خود را براي برخورداري از عضويت دائم شوراي امنيت سازمان ملل اعلام كرده و در اين راستا دست به تهيه و ارائه پيش نويسي با همين موضوع زده اند .

گفتني است در ميان 5 كشور داراي حق وتو در شوراي امنيت تنها آمريكا از عضويت دائم ژاپن در شوراي امنيت حمايت مي كند . اين در حالي است كه اين امر مورد مخالفت مقامات چين قرار گرفته است .

کد مطلب 198691

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