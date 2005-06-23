دي ولت :‌ گروه چهار،ماه آينده پيشنهاد خود را به سازمان ملل ارائه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني ، وزراي امورخارجه چهار كشور برزيل ، آلمان ، هند و ژاپن كه خواهان برخورداري از عضويت دائم شوراي امنيت سازمان ملل هستند روز گذشته در حاشيه كنفرانس بين المللي عراق در بروكسل با يكديگر ديدار و گفتگو كردند .

" يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان پس از اين ديدار خاطر نشان ساخت : پيشنهاد تهيه شده از سوي كشورهاي گروه چهار بسيار دقيق فرمول بندي شده است .

وي در ادامه سخنان خود تصريح كرد : گمان مي كنم طرح افزايش تعداد با موافقت اكثر اعضاي سازمان ملل مواجه شده و با برخورداري از حق وتو مخالفت شود .

به نوشته اين منبع خبري كشورهاي آلمان ، برزيل ، هند و ژاپن از مدتها پيش كانديداتوري خود را براي برخورداري از عضويت دائم شوراي امنيت سازمان ملل اعلام كرده و در اين راستا دست به تهيه و ارائه پيش نويسي با همين موضوع زده اند .

گفتني است در ميان 5 كشور داراي حق وتو در شوراي امنيت تنها آمريكا از عضويت دائم ژاپن در شوراي امنيت حمايت مي كند . اين در حالي است كه اين امر مورد مخالفت مقامات چين قرار گرفته است .