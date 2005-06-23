تلاش اروپا براي ساخت جامعه اي بدون خدا ، اديان را مورد اهانت قرار داده است// توهين به اديان انكار حقايق تاريخي است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين كتاب تحت عنوان « اروپاي بنديكت : در بحران فرهنگها» زماني نوشته شده است كه پاپ، هنوز كاردينال "يوزف راتزينگر"، رئيس بخش تعاليم واتيكان بود و در رابطه با موضوعاتي فعاليت مي كرد كه هم اينك در مقام پاپي اولويتهاي وي به شمار مي روند.

اين كتاب دربرگيرنده موضوعاتي است كه بنديكت طي دوماه گذشته كه به عنوان پاپ انتخاب شده همواره بدانها اشاره كرده است. در ميان اين موضوعات مي توان به نقش مسيحيت در اروپا و ضرورت احترام به زندگي از لقاح تا مرگ طبيعي اشاره كرد. وي در اين كتاب همچنين ايمان و معناي مسيحي بودن را بررسي كرده است.

بر اساس اظهارات ناشر، انتشارات رسمي واتيكان كه روز سه شنبه طي مراسمي اين كتاب را منتشر كرد، اين اثر از مقالاتي تشكيل شده كه به زبان ايتاليايي در سال 1992، 1997 و اوايل سال جاري ميلادي نوشته شده است.

"راتزينگر" به عنوان نقطه شروع به تصميم رهبران اتحاديه اروپا مبني بر حذف كردن اشاره به ريشه هاي مسيحي اروپا از مقدمه قانون اساسي پيشنهاد شده اتحاديه اروپا اشاره كرده است كه آينده اين قانون اساسي به دنبال رد شدن آن از سوي رأي دهندگان فرانسوي و هلندي در رفراندوم هاي اخير نامعلوم باقي مانده است.

آسوشيتدپرس گزارش داد، واتيكان تلاش كرد تا اشاراتي به ريشه هاي مسيحي اروپا در مقدمه اين قانون اساسي جاي گيرد، بخشي از تلاشهاي آن شامل جلوگيري از روندي بود كه باعث شده كليساهاي اين قاره به صورت روز افزون خالي شده و مردم آن اغلب با اديان به دشمني بپردازند.

بنديكت در قسمتي از اين كتاب نوشته است، اروپا به فرهنگي تبديل شده است كه پيش از آن براي بشريت آشنا نبود. خداوند را از وجدان عمومي بيرون كرده اند، چه با انكار چه با قضاوت درباره عدم قطعيت وجود او . استدلالها دربرگيرنده توهينهايي است كه اروپائيان به مسلمانان و يهوديان نسبت داده اند؛ وي اعتقاد دارد كه مسلمانان و يهوديان به واسطه تلاش اروپا براي انكار يك حقيقت تاريخي بيش از ديگران مورد اهانت قرار گرفته اند. وي مي نويسد، ياد خداوند نيست كه پيروان ديگر اديان را مورد اهانت قرار داده است، بلكه دقيقاً تلاش براي ساخت جامعه بشري مطلقاً بدون خداوند است.

وي در اين كتاب اظهار داشته است كه اروپا به افراد بيشتري نياز دارد كه به سنت بنديكت نوريكا، راهب قرن پنجم و ششم ، قديس حامي اروپا، شباهت داشته باشد. فرمان بنديكت كه از تعاليم وي به وجود آمد، طي قرون تاريك كه به دنبال سقوط امپراطوري روم ايجاد شد، باعث شد وي به محافظ اصلي معرفت و ادبيات در اروپاي غربي تبديل شود.

"راتزينگر" با نگاهي به فرهنگ كنوني در اروپا تصديق كرده است سقط جنين در اكثر كشورهاي اروپايي قانوني شده است، اما نتيجه گيري مي كند كه اين امر قتل به شمار مي رود و احترام به زندگي را از بين مي برد و به نحوي اجتناب ناپذيري فردي كه مرتكب اين عمل شود هويت خود را از دست مي دهد.

بنديكت والديني را كه فكر مي كنند حق آزادي آنها از حقوق كودكي كه متولد نشده است بيشتر است مورد انتقاد قرار داده و مي گويند آنها حق زندگي ديگري، جوانترها و ضعيفان را كه نمي توانند از حق خود دفاع كنند در نظر نمي گيرند.

پاپ، متأله برجسته جهاني كه تا كنون چندين كتاب منتشر كرده است است اخيراً حق طبع و نشر كتابهاي خود را به انتشارات رسمي واتيكان اعطاء كرده است.

در مقام مقايسه، كاركرد ادبياتي كه ژان پل دوم از آن استفاده مي كرد متواضعانه تر بود، ژان پل دوم در مدت 26 سال پاپي خود پنج كتاب نوشت.

مقامات انتشارات كتاب بنديكت اظهار داشتند، آنها تصميم ندارد بلافاصله پس از انتشار، كتاب بنديكت را به ديگر زبانها ترجمه كنند.