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۲ تیر ۱۳۸۴، ۹:۳۱

رئيس مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما : در تبليغ دين بايد به همه ابعاد دين توجه شود

رئيس مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما : در تبليغ دين بايد به همه ابعاد دين توجه شود

دين اسلام دين حق است لذا ضرورت دارد كه اين نداي حق طلبانه از طريق مسلمانان به گوش ساير انسانها رسانده شود.

حجت الاسلام هادي صادقي رئيس مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" گفت :  اگر دين اسلام كه دين حقي است تبليغ نشود باطل بر افكار و قلوب انسانها چيره مي شود. هر مكتب و مرامي چه حق و چه باطل براي جذب افراد جديد  نياز به تبليغ و بيان زيبايي هاي آن مكتب دارد .  از آنجا كه اسلام دين حقي است كه بايد نداي حق را به گوش همگان برساند و انسانهاي پيرو آن نيز طالب خير و سعادت ديگر انسانها هستند خيرخواهي ما اقتضا مي كند تا انسانهاي ديگر در اين سعادت سهيم شوند.

وي درباره تاثير گذاري اطلاع رساني ديني در افكار عمومي و جهت دهي افكار عمومي بوسيله اخبار و اطلاعات گفت : براي  تاثيرگذاري تبليغ دين مقدس اسلام ، بايد به جاي تك بعدي عمل كردن و پرداختن به "حدود " اسلام ، به همه ابعاد اسلام با تمامي عرصه هاي آن توجه شود.  به جاي پافشاري بر روي "نهي " ها ، به " امر" ها و حيطه هايي كه دين اسلام مجاز كرده است بپردازيم.

حجت الاسلام صادقي افزود : در جهت دهي افكار عمومي بهترين شيوه ، عمل اخلاقي در جنبه فردي ، اجتماعي و حتي دولتي است .  تبليغ  اعمال و افعال اخلاقي  همچون نوع دوستي، ديگر خواهي ، حق طلبي - كمك و حمايت از نيازمندان ، و محاسن آن بايد به گوش همه جهانيان برسد . 

وي درباره موانعي كه در اطلاع رساني ديني وجود دارد گفت :  غير حرفه اي عمل كردن در اطلاع رساني ،  استفاده نكردن از ادبيات و زبان امروزي ، پرداختن به تبليغات مستقيم ، از جمله ضعفها و موانع ما در ارائه مطلوب تبليغات ديني است . 

کد مطلب 198699

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