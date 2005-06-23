رئيس مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما : در تبليغ دين بايد به همه ابعاد دين توجه شود

حجت الاسلام هادي صادقي رئيس مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" گفت : اگر دين اسلام كه دين حقي است تبليغ نشود باطل بر افكار و قلوب انسانها چيره مي شود. هر مكتب و مرامي چه حق و چه باطل براي جذب افراد جديد نياز به تبليغ و بيان زيبايي هاي آن مكتب دارد . از آنجا كه اسلام دين حقي است كه بايد نداي حق را به گوش همگان برساند و انسانهاي پيرو آن نيز طالب خير و سعادت ديگر انسانها هستند خيرخواهي ما اقتضا مي كند تا انسانهاي ديگر در اين سعادت سهيم شوند.

وي درباره تاثير گذاري اطلاع رساني ديني در افكار عمومي و جهت دهي افكار عمومي بوسيله اخبار و اطلاعات گفت : براي تاثيرگذاري تبليغ دين مقدس اسلام ، بايد به جاي تك بعدي عمل كردن و پرداختن به "حدود " اسلام ، به همه ابعاد اسلام با تمامي عرصه هاي آن توجه شود. به جاي پافشاري بر روي "نهي " ها ، به " امر" ها و حيطه هايي كه دين اسلام مجاز كرده است بپردازيم.

حجت الاسلام صادقي افزود : در جهت دهي افكار عمومي بهترين شيوه ، عمل اخلاقي در جنبه فردي ، اجتماعي و حتي دولتي است . تبليغ اعمال و افعال اخلاقي همچون نوع دوستي، ديگر خواهي ، حق طلبي - كمك و حمايت از نيازمندان ، و محاسن آن بايد به گوش همه جهانيان برسد .



وي درباره موانعي كه در اطلاع رساني ديني وجود دارد گفت : غير حرفه اي عمل كردن در اطلاع رساني ، استفاده نكردن از ادبيات و زبان امروزي ، پرداختن به تبليغات مستقيم ، از جمله ضعفها و موانع ما در ارائه مطلوب تبليغات ديني است .