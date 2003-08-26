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۴ شهریور ۱۳۸۲، ۱۸:۱۱

آذرماه امسال

چهارمين همايش ملي نظام پيشنهاد ها برگزار مي شود

چهارمين همايش ملي نظام پيشنهاد ها برگزار مي شود

جهاد دانشگاهي با هدف تبادل اطلاعات و تبيين راهكارهاي اساسي در راستاي توسعه و تعالي عملكرد نظام پيشنهاد ها در شركتها و سازمانها، " چهارمين همايش ملي نظام پيشنهاد ها" را برگزار مي كند .

به گزارش خبرنگار دانشگاهي " مهر"، در اين همايش كه آذرماه سالجاري برگزار مي شود، صاحب نظران و پژوهشگران مي توانند در محورهايي همچون نقد تجربيات در نظام پذيرش و بررسي پيشنهاد ها، مهندسي مجدد نظام پيشنهاد ها،  بررسي تجربه كشورهاي موفق و كشورهاي در حال توسعه، رابطه فرهنگ سازي و نظام پيشنهادها، علل عد م موفقيت نظام پيشنهاد ها در شركتها و سازمانها و ارايه راهكارهاي اساسي و آسيب شناسي نظام پيشنهادها در دستگاهها و سازمانهاي دولتي، به ارايه ديدگاههاي خود در اين زمينه و به شكل مقاله بپردازند .
شايان ذكر است مهلت ارسال مقالات تا آخر مهر ماه سالجاري است .  

کد مطلب 19870

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