چهارمين همايش ملي نظام پيشنهاد ها برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي " مهر"، در اين همايش كه آذرماه سالجاري برگزار مي شود، صاحب نظران و پژوهشگران مي توانند در محورهايي همچون نقد تجربيات در نظام پذيرش و بررسي پيشنهاد ها، مهندسي مجدد نظام پيشنهاد ها، بررسي تجربه كشورهاي موفق و كشورهاي در حال توسعه، رابطه فرهنگ سازي و نظام پيشنهادها، علل عد م موفقيت نظام پيشنهاد ها در شركتها و سازمانها و ارايه راهكارهاي اساسي و آسيب شناسي نظام پيشنهادها در دستگاهها و سازمانهاي دولتي، به ارايه ديدگاههاي خود در اين زمينه و به شكل مقاله بپردازند .

شايان ذكر است مهلت ارسال مقالات تا آخر مهر ماه سالجاري است .