تاريخ 4 دهه از افغانستان بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، اين مجموعه برنامه تلاش دارد تا به پاسخ گويي بخشي از ابهام هايي كه در زمينه مسايل تاريخي و حكومتي افغانستان بپردازد. اين برنامه افغانستان طي 40 سال گذشته را مورد بررسي قرار مي دهد و اتفاقات و جنگ هاي مختلفي كه در اين كشور اتفاق افتاده و به روي كار آمدن دولت ها و حكومت هاي گوناگون انجاميده است را به دقت شرح مي دهد.

اين برنامه به گفت و گو با شخصيت هاي ملي و جريان هاي فكري و مبارزاتي افغانستان مي پردازد. گروه هايي كه به عنوان جريان هاي سياسي لائيك، كمونيست، غرب گرا و مبارزاني كه بين 30 تا 40 سال گذشته در جبهه هاي مختلف نبرد عليه دشمن و تجاوزگران فعاليت مستمر داشته اند، در اين برنامه معرفي مي شوند و با انجام مصاحبه درباره سال هاي گذشته، وقايع چند دهه افغانستان كه بر روي تشكيل دولت و اتفاقات بعدي تاثير گذاشته است را به دقت بررسي مي كند.همچنين اين برنامه به مباحث فرهنگي، ديني و اعتقادي افغاني ها از زبان خودشان مي پردازد و از عامل دين به عنوان انگيزه اصلي از حركت و پويايي مردم براي مقابله با ارتش سرخ شوروي سابق و مقاومت در برابر هجوم ساير گروه ها و كشورها ياد مي شود.در مجموعه برنامه " تاريخ سازان افغانستان " مجموعه اي از عكس ها، تصاوير، فيلم ها و مطالب مكتوب گردآوري شده در افغانستان به تصوير در مي آيد و مجموعه اي از گزارش ها و مطالب مختلف در اين اثر ارايه مي گردد.اين برنامه كه حدود يك سال و نيم تحقيق را در پي داشته است، در قالب 22 قسمت 28 دقيقه اي تهيه و تدارك ديده شده است. تهيه كنندگي اين برنامه را محمد رضا اسماعيلي بر عهده دارد و كارگرداني و تدوين را محمد رضا فاميلي انجام مي دهد. همچنين ويرايش نهايي متن و مشاور برنامه دكتر ملك محمدي است و هادي آشتياني به عنوان دستيار تهيه با مجموعه همكاري كرده است.