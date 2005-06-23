تاريخ 4 دهه از افغانستان بررسي مي شود

اين برنامه به گفت و گو با شخصيت هاي ملي و جريان هاي فكري و مبارزاتي افغانستان مي پردازد. گروه هايي كه به عنوان جريان هاي سياسي لائيك، كمونيست، غرب گرا و مبارزاني كه بين 30 تا 40 سال گذشته در جبهه هاي مختلف نبرد عليه دشمن و تجاوزگران فعاليت مستمر داشته اند، در اين برنامه معرفي مي شوند و با انجام مصاحبه درباره سال هاي گذشته، وقايع چند دهه افغانستان كه بر روي تشكيل دولت و اتفاقات بعدي تاثير گذاشته است را به دقت بررسي مي كند.
همچنين اين برنامه به مباحث فرهنگي، ديني و اعتقادي افغاني ها از زبان خودشان مي پردازد و از عامل دين به عنوان انگيزه اصلي از حركت و پويايي مردم براي مقابله با ارتش سرخ شوروي سابق و مقاومت در برابر هجوم ساير گروه ها و كشورها ياد مي شود.
در مجموعه برنامه " تاريخ سازان افغانستان " مجموعه اي از عكس ها، تصاوير، فيلم ها و مطالب مكتوب گردآوري شده در افغانستان به تصوير در مي آيد و مجموعه اي از گزارش ها و مطالب مختلف در اين اثر ارايه مي گردد.
اين برنامه كه حدود يك سال و نيم تحقيق را در پي داشته است، در قالب 22 قسمت 28 دقيقه اي تهيه و تدارك ديده شده است. تهيه كنندگي اين برنامه را محمد رضا اسماعيلي بر عهده دارد و كارگرداني و تدوين را محمد رضا فاميلي انجام مي دهد. همچنين ويرايش نهايي متن و مشاور برنامه دكتر ملك محمدي است و هادي آشتياني به عنوان دستيار تهيه با مجموعه همكاري كرده است.
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