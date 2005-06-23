  1. سیاست
  2. سایر
۲ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۴۷

با صدور اطلاعيه اي

دفتر تبليغات اسلامي ملت ايران را به حضور باشكوه در دور دوم انتخابات فراخواند

دفتر تبليغات اسلامي با صدور اطلاعيه‌اي عموم مردم را به حضور حداكثري در مرحله دوم نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري دعوت كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، در بيانيه‌ دفتر تبليغات اسلامي آمده است: حكومت‌هايي قادرند ادعاي اقتدار و استقلال نمايند كه پايه‌هاي حكومت‌شان بر حضور گسترده مردم استوار گشته و مردم نقش اول را در ثبات آن داشته باشند. حضور پرشكوه شما مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري (27 خرداد 1384) رأي به اسلام، انقلاب، امام، رهبري و جمهوري اسلامي بود و اين حضور گسترده، دشمنان اسلامي به ويژه رييس جمهوري جنايت پيشه آمريكا را كه در انتظار بي‌تفاوتي مردم و كاهش آراء بودند ناكام گذاشت.

سوم تيرماه 1384، روز حماسه و آزمون بزرگ ديگري براي مردم شريف ايران اسلامي است. حضور آگاهانه مردم در پاي صندوق‌هاي اخذ رأي، نمادي از تعهد و شعور سياسي آنان است كه از دين و دنياي خويش آزادانه دفاع مي‌كنند و با رأي والاي خود تمامي توطئه‌هاي دشمنان را نقش بر آب ساخته و وفاداري خود به آرمان‌هاي حضرت امام خميني (قدس‌ره)، مقام معظم رهبري، حضرت‌ آيت ‌الله العظمي خامنه‌اي (مدظله‌العالي) و شهيدان والا مقام را اعلام مي‌كنند، صميمانه تقدير و تشكر نموده و از همگان تقاضا مي‌كند تا با حضور گسترده در سوم تيرماه حماسه ديگري آفريده و با رأي خويش دشمنان اسلام و انقلاب را مأيوس كنند.

کد مطلب 198734

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها