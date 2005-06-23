دفتر تبليغات اسلامي ملت ايران را به حضور باشكوه در دور دوم انتخابات فراخواند

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، در بيانيه دفتر تبليغات اسلامي آمده است: حكومتهايي قادرند ادعاي اقتدار و استقلال نمايند كه پايههاي حكومتشان بر حضور گسترده مردم استوار گشته و مردم نقش اول را در ثبات آن داشته باشند. حضور پرشكوه شما مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري (27 خرداد 1384) رأي به اسلام، انقلاب، امام، رهبري و جمهوري اسلامي بود و اين حضور گسترده، دشمنان اسلامي به ويژه رييس جمهوري جنايت پيشه آمريكا را كه در انتظار بيتفاوتي مردم و كاهش آراء بودند ناكام گذاشت.
سوم تيرماه 1384، روز حماسه و آزمون بزرگ ديگري براي مردم شريف ايران اسلامي است. حضور آگاهانه مردم در پاي صندوقهاي اخذ رأي، نمادي از تعهد و شعور سياسي آنان است كه از دين و دنياي خويش آزادانه دفاع ميكنند و با رأي والاي خود تمامي توطئههاي دشمنان را نقش بر آب ساخته و وفاداري خود به آرمانهاي حضرت امام خميني (قدسره)، مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله العظمي خامنهاي (مدظلهالعالي) و شهيدان والا مقام را اعلام ميكنند، صميمانه تقدير و تشكر نموده و از همگان تقاضا ميكند تا با حضور گسترده در سوم تيرماه حماسه ديگري آفريده و با رأي خويش دشمنان اسلام و انقلاب را مأيوس كنند.
