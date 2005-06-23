هاآرتص: آمريكا تحريم ديپلماتيك ديدار از نوار غزه را شكست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه صهيونيستي هاآرتص، در طول هفته گذشته تعدادي از ديپلمات هاي آمريكايي از جمله پرسنل امنيتي اين كشور از نوار غزه ديدار كردند.

منابع رسمي اعلام كردند: ديپلمات ها و پرسنل امنيتي آمريكايي به نوار غزه مسافرت كردند تا منطقه را براي ديدار جيمز ولفنسون (James Wolfensohn) نماينده گروه چهارجانبه حمايت از اجراي نقشه راه آماده كنند.

قرار است به مناسبت خروج رژيم صهيونيستي اسراييل از نوار غزه ولفنسون از اين منطقه ديدار كند.

آمريكا از اكتبر 2003 كه به يكي از ديپلماتهايش در اين منطقه حمله شد، اين منطقه را تحريم و از ارائه كمك هاي مستقيم حتي از لحاظ پزشكي به نوار غزه خودداري نمود.

در همين حال منابع امنيتي اسراييل و فلسطين تاييد كردند در زمان آماده سازي منطقه از انجام هرگونه حمله جلوگيري مي كنند.

هاآرتص درباره دلايل شكسته شدن اين تحريم توضيحي نداده است.