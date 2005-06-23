ديدار مسئولان امنيتي فلسطين و اسراييل در تل آويو

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، اين ديداربا حضور ژنرال اسحاق هاريل مدير برنامه ريزي ارتش اشغالگر قدس و سرلشگر جمال ابو زياد معاون وزير كشور تشكيلات خودگردان فلسطين برگزار شد.

ارتش اشغالگر قدس در بيانيه اي ديدارمسئولان امنيتي فلسطين و اسراييل را مثبت ارزيابي كرد و اعلام داشت: اين ديداردر چارچوب سلسله ديدارهاي مقامات اسراييلي و فلسطيني با هدف هماهنگي اسراييلي با فلسطينيان درخصوص طرح عقب نشيني از نوار غزه صورت گرفت .

مسئولان اسراييلي دراين ديدار از تشكيلات خودگردان فلسطين خواستند جلوي فعاليت و عمليات ضد اسراييلي گروههاي مبارز فلسطيني را بگيرند.

درپي اعلام نظرآريل شارون مبني بر اينكه تا زماني كه تروريسم وجود دارد هيچ پيشرفت سياسي ايجاد نخواهد شد، ديدار نخست وزير رژيم صهيونيستي و ابومازن رييس تشكيلات خودگردان فلسطين به بن بست رسيد.



روزنامه گاردين با اعلام اين مطلب افزود: مقامات فلسطيني اين ديدارراكه براي نخستين بارپس ازآتش بس فوريه صورت گرفت، مشكل خواندند زيرا دراين ديدار نخست وزيررژيم صهيونيستي اعلام نمود تا زماني كه نيروهاي فلسطيني حملات پي در پي به مواضع اسراييلي ها انجام مي دهند هيچ جايي براي صلح وجود ندارد.

در اين ديدار رييس تشكيلات خودگردان فلسطين درخواست كرد پس از اجراي طرح خروج از غره بارديگر گفتگوهاي صلح از سر گرفته شود و به گسترش شهرك ها پايان داده شود.

شارون نيزاعلام آمادگي كردكنترل دوشهررا به فلسطينيها بازگرداند، برخي زنداني هاي را آزاد كند وبه تعداد بيشتري از فلسطينيها اجازه كار دراسراييل بدهد. وي همچنين خواهان آن شد كه پس ازخروج ازغزه، فرودگاه بين المللي و بندردريايي نوارغزه بازگشايي شود.

اما اين در حالي است كه سخنگوي شارون اعلام كرد تمام گفته هاي شارون در صورتي اجرا خواهد شد كه رييس فلسطين بتواند گام هايي را براي پايان دادن به اعمال تروريستي انجام دهد.