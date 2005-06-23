پيشنهاد هفت ماده اي آمريكا براي اصلاحات سازمان ملل اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لوموند، آن پترسون (Anne Patterson) سفير آمريكا در سازمان ملل با حضور در مجمع عمومي اين سازمان ضمن اعلام موافقت با انجام اصلاحات در شوراي امنيت سازمان ملل گفت: دولت آمريكا با افزايش اعضاي شوراي امنيت موافقت دارد.

لوموند نوشت: اما اين در حالي است كه اصلاحات شوراي امنيت در فهرست هفتگانه سفير آمريكا ديده نمي شود.

پترسون تاكيد كرد: اصلاجات سازمان ملل بايد يك اصلاحات كلي باشد. البته در همين جا تاكيد مي كنم نبايد ما و اعضاي دبيرخانه سازمان ملل در راستاي اصلاحات اين سازمان فقط بر توسعه اعضاي شوراي امنيت تمركز داشته باشيم.

ديگر موضوعاتي كه آمريكا به عنوان اولويت معرفي كرد توسعه اقتصادي، مديريت سازمان ملل، ايجاد صندوق دموكراسي، به رسميت شناختن مسئوليت حفاظت و جلوگيري از توسعه تسليحات هسته اي بودند .

پترسون بارديگر حمايت آمريكا از تلاش ژاپن براي عضويت دائم در شوراي امنيت را اعلام كرد و گفت: ما به حمايت از ژاپن ادامه مي دهيم زيرا ژاپن در اين زمينه ويژگي هاي لازم را داراست.

سفير آمريكا رد سازمان ملل همچنين پاره اي از ويژگي ها را كه اعضاي دائم شوراي امنيت بايد دارا باشند، اعلام كرد و گفت: جمعيت، ظرفيت نظامي، توزيع نيروهاي حافظ صلح، منع توسعه تسليحات هسته اي و مبارزه با تروريسم معيارهايي هستند كه كشورهاي بايد دارا باشند.