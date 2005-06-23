يك سناتور دموكرات خواستار ارائه زمان بيشتر به مقامات عراقي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، كارل لوين (Carl Levin) سناتور ارشد دموكرات آمريكا در كميته خدمات تسليحاتي از آمريكا خواست به عراق زمان بيشتري دهد تا قانون اساسي خود را آماده كند و تا پيش از انجام روند تدوين قانون اساسي كه احتمالا تا فوريه آينده به طول خواهد انجاميد هرگونه موضوع خروج نيروهاي آمريكايي را مطرح نكند.

لوين در مصاحبه با نيويورك تايمز و يك روز پيش از آنكه دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا و برخي فرماندهان ارشد اين كشور براي گفتگو درباره عراق در سنا حضور يابند، اين اظهارات را بيان كرد.

لوين با اشاره به اينكه جرج بوش نيز به خوبي مي داند كه آمريكا هنوز راهي طولاني و سخت در عراق در پيش دارد، اعلام كرد: ما درصدد هستيم كه با جلب حمايت جمهوري خواهان سنا از اين پيشنهاد، آن را به مرحله اجرا نزديك كنيم.

وي تاكيد كرد: البته ما با تنظيم جدولي براي خروج از عراق كاملا موافقت داريم اما فشار آوردن بر عراق سبب مي شود زماني كه آنها هنوز شرايط لازم را كسب نكرده اند، اداره امور نظامي را بر عهده گيرند و اين موضوع تهديداتي براي عراق ايجاد مي كند.

لوين اعلام كرد اعتقاد دارد شورش هاي ضد آمريكايي در عراق را نمي توان با برخورد نظامي پاسخ داد و اظهارات اخير جرج بوش مبني بر اينكه آمريكا حضور نظامي خود را در عراق حفظ مي كند، راه حلي درست نيست ما فقط بايد از مقامات عراق بخواهيم قانون اساسي را دقيق تنظيم كنند و به آنها قول دهيم تا پايان يافتن روند تدوين قانون اساسي از آنان حمايت هاي سياسي و نظامي خواهيم داشت.