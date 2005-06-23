نمايش "ماه پيشوني" تنها مختص كودكان نيست

"آزاده انصاري" ، كارگردان نمايش "ماه پيشوني" در گفت و گو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: عموم مخاطبين اين نمايش عروسكي گروه سني كودكان و نوجوانان هستند. اما به دليل آن كه "ماه پيشوني" نمايشي شاد و موزيكال است ،گروه بزرگسال نيز مي تواند به تماشاي آن بنشيند و از آن لذت ببرد.

او دليل انتخاب سالن كوچك مجموعه تئاتر شهر را جهت اجراي نمايش عروسكي، كوچك بودن عروسك هاي نمايشي عنوان كرد و گفت: عروسك هاي ما كوچك و حدود 30 سانتي متر هستند كه اين اندازه ، با شرايط تالار هنر جور نبود.

وي افزود: شيوه اجراي اين نمايش تئاتر سياه و عروسك هاي آن ميله اي هستند.

كارگردان " ماه پيشوني " همچنين گفت: داستان نمايش، همان افسانه قديمي ماه پيشوني است. دختري كه به همراه نا مادري و نا خواهري خود زندگي مي كند، روزي سر از چاهي در مي آورد كه غولي در آن زندگي مي كند. غول به علت مهرباني هاي دختر، هديه اي به او مي دهد كه...