واشنگتن تايمز:آمريكا اميدوار است بتواند با كره شمالي ديدار و گفتگو كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، يك هيئت آمريكايي ابراز اميدواري كرد تا با مقامات كره شمالي ديدار و درباره برنامه هاي هسته اي اين كشور گفتگو نمايند.

در پيامي كه بر روي سايت اينترنتي سفارت آمريكا در كره جنوبي قرار گرفته است، كريستوفر هيل (Christopher Hill) معاون وزير امور خارجه آمريكا اعلام اميدواري كرد تا بتواند با كيم جونگ رييس كميسيون دفاع ملي كره شمالي ديدار كند.

در اين پيام آمده است: من به شدت اعتقاد دارم حل مسئله هسته اي كره شمالي به نفع هر دو كره و به نفع آمريكا خواهد بود. آمريكا آماده است تلاش هاي لازم را براي حل اين موضوع به انجام رساند. من اميدوارم كره شمالي نيز چنين آمادگي داشته باشد.

به نوشته واشنگتن تايمز، اين نخستين بار است كه يك مقام آمريكايي اظهار اميدواري مي كند با رهبران كره شمالي ديدار نمايد.