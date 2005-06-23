براي خروج از غزه نياز به همكاري طرفهاي درگير است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزراي خارجه و مقامات آمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا ، ايالات متحده و سازمان ملل همچنين با صدور بيانيه اي از دو طرف خواست تا به تعهدات خود بر اساس نقشه راه صلح، عمل كنند.

اين گروه اعلام كرد:" در كمتر از دو ماه باقي مانده به شروع تخليه غزه نياز به اين است كه اسرائيل و فلسطينيان بطور مستقيم با همديگر همكاري كنند".

لازم به ذكر است كه گروه چهار جانبه كه متشكل از آمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل مي باشد گروهي است كه در راستاي روند صلح خاورميانه تلاش مي كند و همچنين اين گروه اخيراً بر آن شده است كه بعضي از كشورهاي منطقه از جمله مصر، اردن و عربستان سعودي نيز وارد اين فرايند كرده و گروهي هفت عضوي را تشكيل دهند.

همچنين كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا در سفر اخير خود به منطقه از اين سه كشورعربي خواسته است تا به فلسطينيان كمك مالي نمايند.