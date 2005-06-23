براي خروج از غزه نياز به همكاري طرفهاي درگير است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزراي خارجه و مقامات آمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا ، ايالات متحده و سازمان ملل همچنين با صدور بيانيه اي از دو طرف خواست تا به تعهدات خود بر اساس نقشه راه صلح، عمل كنند.
اين گروه اعلام كرد:" در كمتر از دو ماه باقي مانده به شروع تخليه غزه نياز به اين است كه اسرائيل و فلسطينيان بطور مستقيم با همديگر همكاري كنند".
لازم به ذكر است كه گروه چهار جانبه كه متشكل از آمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل مي باشد گروهي است كه در راستاي روند صلح خاورميانه تلاش مي كند و همچنين اين گروه اخيراً بر آن شده است كه بعضي از كشورهاي منطقه از جمله مصر، اردن و عربستان سعودي نيز وارد اين فرايند كرده و گروهي هفت عضوي را تشكيل دهند.
همچنين كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا در سفر اخير خود به منطقه از اين سه كشورعربي خواسته است تا به فلسطينيان كمك مالي نمايند.
نظر شما