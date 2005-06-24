برگزار كنندگان جشنواره تئاتر دفاع مقدس نسبت به آن بي تفاوت شده اند



صحنه اي از نمايش خاكستري به كارگرداني كرمي

شهرام كرمي كارگردان در گفت و گو با خبر نگار تئاتر "مهر" درارتباط با برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس توسط مركز هنرهاي نمايشي گفت: در حال حاضر هيچ نهادي حاضر نيست مسئوليت برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس را بر عهده بگيرد.در اين شرايط تنها مركز هنرهاي نمايشي به عنوان متولي تئاتر احساس وظيفه كرد و جلو آمد كه پيش قدم شدن آن حركتي مثبت بود.حال كه سياست گذاران اصلي اين حوضه تئاتري نسبت به آن بي تفاوت شده اند ، حضور مركز مي تواند راه گشا باشد و من از اين حركت مركز حمايت مي كنم.

كرمي افزود: به نظر من با توجه به عملكرد مركز بهتر است ، جشنواره تئاتر دفاع مقدس هم زير نظر مركز به عنوان متولي اصلي تئاتر برگزار شود.با وجود تغيير و تحولاتي كه در سيستم مديريتي جشنواره رخ مي دهد ثبات آن حفظ مي شود و شكل و قالب آن تغيير نمي كند.

وي در پايان گفت: من به نسل جنگ تعلق دارم و موضوع جنگ و دفاع مقدس دغدغه من است و دوست دارم در اين زمينه كار كنم.اما به دليل آن كه تئاتر دفاع مقدس حمايت نمي شود و مسئولين به دنبال شكل كليشه اي آن هستند از نحوه برنامه ريزي آن راضي نيستم و تا زماني كه شكل و قالب آن به اين صورت باشد ميل ندارم در اين حوضه فعاليت كنم.

گفتني است شهرام كرمي نخستين بار 10 سال پيش در جشنواره تئاتر دفاع مقدس شركت نمود.سال گذشته نيز با نمايش "در بيداري" در اين جشنواره حضور داشت.