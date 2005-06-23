مردم همچون دور اول انتخابات، حضور حماسي و پرشكوه خود را به رخ جهانيان بكشند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: بار ديگر مردم شريف ايران در مقابل آزمون بزرگ الهي قرار مي گيرند تا با انتخاب هوشمندانه خود به استحكام نظام جمهوري اسلامي كمك نمايند و رسالت تاريخي خود را در اين مقطع حساس و سرنوشت ساز به سرانجام برسانند.

شهيد بزرگوار دكتر بهشتي در بياني مي گويد: ما راست قامتان جاودانه تاريخ خواهيم ماند. امروز كه حدود بيست و چهار سال از گفته آن عزيز سفر كرده مي گذرد شما مردم رشيد و شجاع ايران ثابت كرديد كه همچنان راست قامتان جاودانه تاريخ مي باشيد و در آينده نيز اينگونه خواهيد بود.

هيات اسلامي هنرمندان همراه و هم جهت با حركت عظيم شما اعلام مي دارد كه ضمن حضور فعال در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري وظيفه خود را به انجام خواهد رساند و از تمامي اقشار ملت انتظار دارد همچون دور اول انتخابات حضور حماسي و پرشكوه خود را به رخ جهانيان بكشد تا صلابت و اقتدار ايران اسلامي بار ديگر در عرصه تحولات جهاني ثبت گردد.

هيات اسلامي هنرمندان

2/4/84