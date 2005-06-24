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۳ تیر ۱۳۸۴، ۹:۳۱

رقابتهاي واليبال نوجوانان كشوراز12 تير آغاز مي شود

دورمقدماتي هفتمين دوره مسابقات واليبال قهرماني نوجوانان ايران درشهرستانهاي ماهشهر، تاكستان ، جزيره هرمز و دامغان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين مسابقه ها كه ازروز 12 تيرماه آغازخواهد شد بازيكنان متولد 11/10/67 اجازه حضور دارند. فدراسيون واليبال درنظردارد مربيان تيم نوجوانان را به مناطق ياد شده اعزام كند تا چهره هاي مستعد را براي دو سال آينده زيرنظربگيرند.

 

کد مطلب 198915

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