رقابتهاي واليبال نوجوانان كشوراز12 تير آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين مسابقه ها كه ازروز 12 تيرماه آغازخواهد شد بازيكنان متولد 11/10/67 اجازه حضور دارند. فدراسيون واليبال درنظردارد مربيان تيم نوجوانان را به مناطق ياد شده اعزام كند تا چهره هاي مستعد را براي دو سال آينده زيرنظربگيرند.
دورمقدماتي هفتمين دوره مسابقات واليبال قهرماني نوجوانان ايران درشهرستانهاي ماهشهر، تاكستان ، جزيره هرمز و دامغان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" در اين مسابقه ها كه ازروز 12 تيرماه آغازخواهد شد بازيكنان متولد 11/10/67 اجازه حضور دارند. فدراسيون واليبال درنظردارد مربيان تيم نوجوانان را به مناطق ياد شده اعزام كند تا چهره هاي مستعد را براي دو سال آينده زيرنظربگيرند.
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