مراسم سالگرد ارتحال آيت الله سيد محمد كاظم دهدشتي برگزار شد

به گزارش خبرنگارسياسي" مهر" ، در اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين مروي رييس دادگاههاي قضات در سخناني با اشاره به شخصيت علمي و مبارزاتي مرحوم آيت الله دهدشتي از ديگر علماي آبادان آيت الله صدرهاشمي ، آيت الله قائمي وحجج اسلام اسلامي و طرفي تجليل كرد.

در اين مراسم كه با حضور مردم شهرهاي آبادان و خرمشهر در حسينيه ثارالله آبادان برگزار شد. حجت الاسلام جمي ،آيت الله شفيعي نماينده مردم خوزستان در خبرگان رهبري ، آيت الله نوري امام جمعه خرمشهرو حجت الاسلام دهدشتي امام جمعه آبادان و جمعي از روحانيون آبادان و خرمشهر و خوزستان نيز شركت داشتند.

آيت الله سيد محمد كاظم دهدشتي از علماي برجسته آبادان و از جانبازان دفاع مقدس بود كه علي رغم كهولت سن در زمان جنگ تحميلي در آبادان ماند و بناي حوزه علميه امام صادق (ع) را پايه گذارد.وي منشا خير و بركت در جنوب خوزستان بود واز امناي حضرت امام (ره) در استان به شمار مي رفت كه از تمامي مراجع عصر خود اجازه شرعي داشت.

وي از مجتهديني بود كه در حوزه علميه نجف و درمحضر اساتيد بزرگي پرورش يافته بود و از نمايندگان خاص حضرت آيت الله خويي (ره) و حضرت آيت الله سيستاني بشمار مي رفت. ايشان همچنين از مبارزين با نظام ستم شاهي در دوران انقلاب به شمار مي رفتند.