سالمندانمان را در يابيم // 80 درصد سالمندان به دليل نداشتن هم صحبت به پزشك مراجعه مي كنند

دكتر مصطفي اقليما در گفتگوبا خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه سالمندان در دوران پيري بيش از هر زمان ديگري نياز به هم صحبت دارند اما بدليل اينكه شنونده خوبي پيدا نمي كنند بنابراين به دلايل مختلف به پزشك مراجعه مي كنند.

وي افزود: مشكلات امروز جامعه باعث شده فرزندان كمتر از گذشته به پدر و مادر خود سر بزنند و همين امر موجب نگراني و ناراحتي و افسردگي سالمندان شده به همين علت اين افراد نياز به مشاوره و مددكاري و دادن آگاهي درمورد موضوعات مختلف اجتماعي و فرهنگي دارند .

رييس انجمن مددكاري ايران تاكيد كرد: هم اكنون 90 درصد سالمنداني كه افسردگي دارند بيمار نيستند تنها نيازبه صحبت كردن و مددكاري دارند ، بنابراين تمام سالمنداني كه در مراكر مختلف سازمان بهزيستي ، مراكز خصوصي و يا در خانه نگهداري مي شوند براي اينكه به آرامش برسند نياز به اين دارند كه به مراكز مشاوره مددكاري مراجعه كنند.

اقليما با اشاره به اينكه در تمام كشورها مراكز مشاوره مددكاري خاص سالمندان وجود دارد ، گفت: هم اكنون مراكز تخصصي مشاوره مددكاري در كشور وجود ندارد و اين امر بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد و همچنين در مراكز مختلف درماني و يا بيمارستانها يك قسمت و يا حتي يك اتاق را به مشاوره و مددكاري سالمندان اختصاص داده شود.

