اكران فيلم خارجي در يكي دو سينما در حد رفع تكليف است / اكران فيلم خارجي رقابت ايجاد مي كند

"عباس نادري"، فيلمنامه نويس و كارشناس اداره نمايش هاي خانگي وزارت ارشاد اسلامي، ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، درمورد فيلم هاي خارجي گفت: ورود فيلم هاي خارجي تاثيرات مثبتي بر سينماي ايران دارد. چون يكي ازراههاي ارتقاء سطحي كيفي فيلم هاي ايراني، بهبود بخشيدن سطح سليقه مخاطبان است و فيلم هاي مطرح خارجي مي تواند در اين زمينه عملكرد مناسبي داشته باشد و ازهمه مهم ترباعث به وجود آمدن عرصه رقابت بين فيلم هاي داخلي وخارجي مي شود ودركنارآن وقتي سطح سليقه وتوقع مخاطبان بالا رود . مسئوليت متوليان مسئولان سينمايي سنگين تروجدي ترخواهد شد. تا بتواند درجهت تطبيق بضاعت موجود وخواسته تماشاگرهماهنگي وهارموني به وجود آورند .

كارشناس سابق گروه شاهد و اداره نظارت و ارزشيابي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، درادامه افزود: مشكلي كه درحال حاضر با آن رو به رو هستيم، بحث محدوديت ورود فيلم هاي خارجي است و تقاضا از سوي مخاطبين جوان خيلي بالا است . چون اينها نمي توانند به سهولت به اين نوع آثاردست پيدا كنند و ازهمه مهم تر، تجربه ديدن فيلم به صورت جمعي و گروهي را به دست نمي آورند، ناچارا براي تامين نيازفيلم ديدن به شبكه هاي توزيع غيرمجازمراجعه كنند .

اين كارشناس تصريح كرد: شيوه معمول اكران فيلم خارجي دريكي ، دوسينماي محدود، به گونه اي تحميلي و در حد رفع تكليف به نظرمي رسد و با بدترين دوبله و در ساعات پاياني روزعرصه مي شوند و باعث دورتر شدن مخاطب، از ديدن اين نوع آثارمي شود و در نهايت، بروز اين قضيه به ضرر سينماي ايران منجر خواهد شد. اصل رقابت پاياپاي است كه در هر زمينه و هر هنر و صنعتي، باعث پويايي و پيشرفت خواهد شد .

نويسنده فيلمنامه هيام درادامه افزود: براي ورود و عرضه فيلم هاي خارجي، بايد مرحله به مرحله برنامه ريزي انجام داد نظيربرنامه هاي توسعه پنج ساله اي كه درتمام عرصه ها ازسوي دولت وجود دارد. درشروع قضيه مي توان براي اكران فيلم هاي خارجي، امكانات و تسهيلات يك به س، درقياس با توليدات داخلي، درنظرگرفت. بدين صورت كه در ازاي اكران سه فيلم ايراني امكان اكران يك فيلم خارجي وجود داشته باشد و بعد در طول زمان اين نسبت به قسمت مساوي و پنجاه - پنجاه تقسيم شود. البته روي دادن اين قضيه بايد با تحقيقات و بررسي كارشناسي صورت پذيرد.

نادري در ادامه تاكيد كرد: فيلم هاي ارزشمند و متفاوت و قابل نمايش در ايران، در سينماي جهان به تعداد زياد وجود دارد و برخي از آنها هم از شبكه هاي مختلف تلويزيوني پخش مي شوند. حتي در حيطه آثار معناگرا و ديني، آنها فيلم هاي ارزشمندي دارند كه حتي در سينماي ما كه خودش را وام دار آن مي داند، كمتر اين نوع آثار، توليد مي شود. حال اينكه به راحتي مي توان از ميان آن آثار، انتخاب و در سينماهاي كشور اكران كرد. درعين حال بايد توجهي هم به آثارمفرح و جذاب و جوان پسندانه خارجي داشته باشيم، چون جمعيت جوان درصد قابل ملاحظه اي ازجمعيت كشور ما را تشكيل مي دهد و با ديدن اين آثار دچارنشاط و سرزندگي مي شوند .

اين كارشناس سينمايي خاطر نشان كرد: وارد شدن بخش خصوصي درعرصه ورود فيلم هاي خارجي، با توجه به مهم بودن درآمد زايي فيلم هاي خارجي براي آنها، مي تواند فصل تازه اي را درعرصه فيلم هاي خارجي بازكند. البته بايد نظارت كاملي از سوي بخش دولتي بر كار آنها اعمال شود.