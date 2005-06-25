همه بايد در برابر راي مردم سر تعظيم فرود آوريم// فصل جديدي درخدمتگزاري به مردم فرا رسيده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكترخليل علي محمد زاده با ابراز تنفر ازتخريب هاي سنگين و شكننده اي كه عليه هر دو نامزد صورت گرفت، اظهار داشت : همه آنهايي كه پاسدار دين و اخلاق دركار سياست بوده اند، پيروزند و آنان كه خطوط قرمز را در نوريده اند بازنده مي باشند.

وي با ذكر اين مطلب كه انتخابات سالم برگزار گرديده گفت: نبايد اجازه داد عده اي با فتنه گري و بحران آفريني طعم اين پيروزي بزرگ را به كام ملت تلخ نمايند.

وي با تبريك انتخاب دكتر احمدي نژاد به عنوان ششمين رييس جمهوري ايران تصريح كرد: فصل جديدي درخدمتگزاري به مردم و عمران و آبادي ايران اسلامي فرا رسيده است.

دبير كل حزب رفاه ملت ايران كه از حاميان هاشمي در رقابتهاي انتخاباتي بود، با اشاره به اين موضوع كه هاشمي جز براي اداي تكليف نيامد گفت: هاشمي همچنان در چارچوب نظام ، همراه انقلاب ، ياور رهبر ، دلسوز ايران و غمخوار مردم خواهد ماند و قطعا ايشان نيز نتيجه انتخابات رامي پذيرد.

دبير كل حزب رفاه ملت ايران خاطرنشان ساخت: قطعا هم اشخاص و گروهها تصميم مهم ملت ايران را در سپردن سكان اجرايي كشور به دست جواني از تبار دانشگاه و انقلاب بديده احترام نگريسته وهمراهي و همكاري لازم با او را در جوي آكنده از برادري و صميمت سامان خواهند بخشيد.

وي همچنين گفت: رقابت هاي انتخاباتي به پايان رسيده و دكتر احمدي نژاد اينك رييس جمهور آينده ميهن اسلامي ماست.