اتحاديه آفريقا انگليس و آمريكا را به مداخله در امور داخلي كشورها متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، رابرت موگابه رييس جمهور زيمباوه مدتي است سياست هاي را به مورد اجرا گذاشته است كه هزاران نفر را بي خانمان كرده است.

دسمان اورجياكو (Desmond Orjiako) سخنگوي اتحاديه آفريقا كه به نمايندگي از 35 كشور عضو اين اتحاديه سخن مي گفت، اظهار داشت: من گمان نمي كنم براي كميسيون آفريقا مناسب باشد كه در امور داخلي كشورها دخالت نمايد.

به نوشته گاردين، اين موضع گيري اتحاديه آفريقا سبب شد انگليس كه پيش از اين پيشنهاد كرده بود نيروهايي به زيمباوه اعزام شوند، در شرايط بسيار بدي از لحاظ وجهه بين المللي قرار گيرد.

سخنگوي اتحاديه آفريقا در بيانيه اي كه به همين مناسبت صادر كرد، آورده است: به نظر مي رسد انگليس و آمريكا قصد دارند در امور داخلي زيمباوه دخالت كنند و در اين راه قصد دارند از اتحاديه آفريقا بهره برداري كنند.

در ادامه آمده است: اتحاديه آفريقا اين پيشنهاد انگليس و آمريكا را كاملا رد مي كند و ترجيح مي دهد مقامات زيمباوه خود مشكلات داخلي اين كشور را حل و فصل نمايند.