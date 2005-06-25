تيري هانري در فيلمي از اسپايك لي بازي مي كند

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، هانري به احتمال زياد قرار است در فيلم "مرد نفوذي" به كارگرداني اسپايك لي، فيلمساز سياهپوست و مستقل امريكايي، بازي كند. از ديگر ستارگان بزرگي كه همبازي بازيكن تيم ملي فوتبال فرانسه در اين فيلم خواهند بود مي توان به دنزل واشنگتن، جودي فاستر و كلايو اوون اشاره كرد. واشنگتن و فاستر سابقه بردن جايزه اسكار را دارند و اوون هم سال گذشته نامزد اين جايزه شد.

به نوشته روزنامه ميرور، فيلمساز سرشناس امريكايي كه سابقه ساخت فيلم هايي چون "مالكوم ايكس"، "كار درست را انجام بده" و "ساعت بيست و چهار" را در كارنامه خود دارد، يكي از صميمي ترين دوستان تيري هانري محسوب مي شود. لي مي گويد: "تيري چهره اي بسيار جذاب و كاريزماتيك دارد و مي تواند به بازيگري موفق در هاليوود بدل شود."

بسياري از علاقمندان فوتبال اسپايك لي را بارها در ورزشگاه ديده اند كه مشغول تشويق تيم آرسنال و دوستش هانري است. كليم آفتاب، نويسنده زندگينامه لي، مي گويد: "اسپايك معتقد است تيري استعداد و كاريزماي ستاره شدن را دارد. من آن دو را بارها در كنار هم ديده ام كه مثل يك دوقلوي بامزه اين طرف و آن طرف مي روند."

