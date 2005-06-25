استرس خود را با مصرف ويتامين C كم كنيد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر نتايج تحقيقات نشان مي دهد كساني كه به ميزان قابل توجهي از ويتامين C مصرف مي كنند، اغلب علايم روحي و فيزيكي معمولي ناشي از استرس را كه معمولا بر اثر چالش هاي رواني شديد بروز مي كند را از خود نشان نمي دهند.

بر اساس اين گزارش ، همچنين اين افراد بسيار زودتر از كساني كه ميزان ويتامين C در خون آنها كمتر است از شرايط استرس زا به حالت عادي باز مي گردند.

بر پايه اين گزارش، ويتامين C به ميزان زيادي در سبزيجات وميوه هاي تازه و خام به ويژه در مركبات، فلفل قرمز و سبز وجود دارد همچنين ميوه هايي نظير خربزه، طالبي، توت فرنگي، گوجه فرنگي و كلم نيز سرشار از ويتامين C است.

بر اساس اين گزارش، غذاهاي حيواني حاوي ويتامين نبوده و فقط مقدار كمي در ماهي تازه وجود دارد همچنين ويتامين C ناپايدار است و با پختن و قرار دادن غذا در برابر نور تخريب مي شود.