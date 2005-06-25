آزمون پذيرش طلاب در حوزه هاي علميه خراسان برگزار مي شود

علي روشن دل - مسئول روابط عمومي مركز مديريت حوزه هاي علميه خراسان - در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در مشهد، ضمن اعلام اين مطلب افزود: پذيرش در حوزه هاي خراسان در دو مقطع سيكل و ديپلم صورت مي گيرد.





وي تصريح كرد : امتحانات دروس عمومي حوزه هاي علميه خراسان در سال 84-83 در محل دانشگاه علوم اسلامي رضوي آغاز شد.

اين امتحانات در دروس لمعه، رسائل، مكاسب، كفايتين و دروس تفسير و عقايد و كلام برگزار مي شود.