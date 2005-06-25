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۴ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۳

هفتم مرداد ماه :

آزمون پذيرش طلاب در حوزه هاي علميه خراسان برگزار مي شود

آزمون پذيرش طلاب در حوزه هاي علميه خراسان بصورت همزمان هفتم مرداد ماه در مشهد و ديگر شهرستان هاي استان خراسان رضوي برگزار مي شود.

علي روشن دل - مسئول روابط عمومي مركز مديريت حوزه هاي علميه خراسان - در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در مشهد، ضمن اعلام اين مطلب افزود: پذيرش در حوزه هاي خراسان در دو مقطع سيكل و ديپلم صورت مي گيرد.


وي تصريح كرد : امتحانات دروس عمومي حوزه هاي علميه خراسان در سال 84-83 در محل دانشگاه علوم اسلامي رضوي آغاز شد. اين امتحانات در دروس لمعه، رسائل، مكاسب، كفايتين و دروس تفسير و عقايد و كلام برگزار مي شود.

 

روشندل يادآور شد : هدف از برگزاري امتحانات عمومي، سنجش ميزان بهره وري علم طلاب براي ارتقاء به پايه هاي بالاتر است. طلاب پس از موفقيت در امتحانات سطح وارد مقطع خارج فقه و اصول مي شوند.

کد مطلب 199357

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