سونات گوجه هاي سبز در تالاركوچك تئاترشهر

بنا به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهربه نقل ازروابط عمومي مجموعه تئاترشهر، دراين نمايش كه تا پايان تيرماه همه روزه ازساعت 20 به مدت 75دقيقه روي صحنه خواهد بود، لطف الله سيفي ، مهران گل محمدي ، مونا بيگي ، مهدي افشارقهرماني ، فاطمه رمضاني ، پريسا بهپوري ، حامد سلطاني ،عليرضا ترامشلو، سحرافتخارزاده ،شيما آميا وفرزانه ارسطو بازي دارند .

سايرعوامل نمايش "سونات گوجه هاي سبز"عبارتند از:هومن شباهنگ (طراح صحنه ولباس) ، علي اصغري (طراح نور) ، ايمان صفايي ومريم امام جمعه زاده (طراح پوستروبروشور) ،فاطمه صفري (منشي صحنه ) ، حسام شريفيان (مديرصحنه )، فروغ سجادي (روابط عمومي ) .