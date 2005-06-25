جشنواره ونيز ميزبان انبوهي از ستارگان بزرگ است

به گزارش خبرنگار سينماي "مهر"، هالستروم كه فيلم هاي موفقي چون "قوانين خانه سايدر" و "شكلات" را در كارنامه هنري خود دارد، سپتامبر آينده با فيلم جديد خود "كازانوا" به جشنواره ونيز در ايتاليا مي رود تا نخستين اكران فيلم را در آنجا جشن بگيرد. ماركو مولر، مدير ونيز، با اعلام اين خبر گفت: "پس از نزديك به سي سال فاصله، "كازانوا" نخستين فيلمي امريكايي است كه تماماً در ايتاليا و عمدتاً در شهر ونيز فيلمبرداري شده است. من از سال گذشته با تهيه كنندگان فيلم در تماس بودم تا آنها را ترغيب به نمايش "كازانوا" در ونيز كنم." قرار است فيلم هالستروم روز سوم سپتامبر طي يك مراسم خاص در جشنواره ونيز روي پرده رود.

در همين حال، خبرها حاكي از حضور فيلمسازان و فيلم هاي بزرگ در اين دوره از جشنواره معتبر ونيز است. در حالي كه بسياري از كمبود ستاره در جشنواره امسال كن شاكي اند، انتظار مي رود به هنگام نمايش "مري" به كارگرداني آبل فرارا، ستاره آن يعني ژوليت بينوش فرانسوي به ونيز بيايد. از ديگر فيلم هاي مهم اين دوره مي توان به "برادران گريم" تري گيليام، "كنتس سفيد" جيمز آيوري، "باغبان دايمي" فرناندو ميرلس، "كوهستان بروكبك" آنگ لي، "مدرك، غرور و تعصب" جان مدن، "فصل زنبور" اسكات مك گيهي و ديويد سيگل و "زندگي مرموز واژه ها" به كارگرداني ايزابل كويكست اشاره كرد.

اگر حضور همه اين فيلم ها در جشنواره قطعي شود، مي توان منتظر ورود ستارگاني چون گوئينيت پالترو، ريچارد گير، رالف فاينس، مت ديمن، كايرا نايتلي، جيك گيلنهال و هيث لجر به شهر زيباي ونيز بود. جشنواره امسال روز 31 اوت با نمايش فيلم خارج از مسابقه "هفت شمشير" به كارگرداني شوي هارك هنگ كنگي آغاز بكار مي كند و فهرست كامل شركت كنندگان بخش هاي مختلف سه روز ديگر اعلام مي شود.