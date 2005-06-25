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۴ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۴

برغم تعهد به حفظ آتش بس و ظرف هفته گذشته تاكنون ؛

صهيونيستها 84 عضو جنش جهاد اسلامي فلسطين را در كرانه غربي ربودند

ظرف هفته گذشته تاكنون ارتش اشغالگر قدس 84 نفر از اعضاي جنبش جهاد اسلامي فلسطين را در كرانه غربي ربوده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ارتش اشغالگر قدس اعلام كرد كه 14تن ازاعضاي جنبش جهاد اسلامي فلسطين كه تحت تعقيب نيروهاي امنيتي بودند را در اطراف شهر رام الله و روستاهاي كرانه باختري رود اردن دستگير كرده است .

اين درحالي است كه نيروهاي اسراييلي درطول هفته گذشته نزديك به 70 تن از اعضاي جنبش جهاد اسلامي فلسطين را در مناطق كرانه باختري رود اردن ربوده و به منطقه نامعلومي منتقل كردند.

درهمين رابطه شائول موفاز وزير جنگ رژيم صهيونيستي گفت كه اين دستگيريها درهرمكان و زماني ادامه خواهد يافت.

گفتني است مبارزان فلسطيني عصر روز گذشته درعملياتي تلافي جويانه يك شهرك نشين صهيونيست را در شهرالخليل به هلاكت رسانده و سه تن ديگر را نيز زخمي كردند.گردانهاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش فتح مسئوليت اين اقدام تلافي جويانه را برعهده گرفته است .

لازم به ذكر است رژيم صهيونيستي اخيرا دور جديد ترور اعضاي جنبش جهاد اسلامي فلسطين را ازطريق حملات هوايي و زميني از سرگرفته است . 

جدئون عزرا وزير امنيت عمومي رژيم صهيونيستي در گفتگو با راديو ارتش  اسرائيل گفته ما  تلاش كرديم تا يكي از اعضاي اين جنبش را ترور كنيم كه ناكام ماند.

وي افزود: اگر تشكيلات خود گردان فلسطين عليه جنبش جهاد اسلامي اقدام نكند ما مجبور خواهيم شد خود اقدامات لازم راعليه اين جنبش كنيم . 

کد مطلب 199383

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