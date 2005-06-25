آفريقاي جنوبي، مصر و كويت گزينه هاي جايگزين ترك سل

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، با توجه به كناره گيري شركت ترك سل ازقرارداد اپراتور دوم شركاي داخلي بعد از مدتي تامل براي يافتن جايگزين تصميم گرفتند .

براساس اين گزارش ، برهمين اساس تصميم گرفته شد كه شركاي داخلي با ديگر برندگان اين مناقصه همچون يك شركت آفريقاي جنوبي ، شركت اورسكام مصر و شركت ام تي سي الوطنيه كويت كه هر كدام يك شريك داخلي دارند به مذاكره بپردازند .

اين گزارش مي افزايد : درحالي شركاي داخلي با شركتهاي داخلي مذاكره مي كنند كه شركت ترك سل خواهان بازگشت به اين قرارداد شده است. اين شركت طي نامه اي خواهان انجام مذاكره دوباره با شركاي داخلي براي بازگشت به اين قرارداد شده است .

براساس اين گزارش ، مقرر شده شركاي داخلي ترك سل تا 10 تيرماه اين پروژه را نهايي كرده و شريك خارجي خود را انتخاب كنند .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر خبرگزاري رويتر نيز چندي پيش درباره مذاكرات ايران با افريقاي جنوني گفت : با توجه به بي ميلي شركت تركيه اي ترك سل براي انجام پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، ايران مذاكرات خود را با شركت ام.تي.ان آفريقاي جنوبي آغاز كرده است.

بر اساس اين گزارش، از آنجا كه ترك سل بر خلاف مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايران، اصرار دارد كه مديريت شبكه دوم تلفن همراه را در اختيار داشته باشد، اين شركت قاعدتا از اين پروژه كنار رفته است. به همين دليل ايران در حال بررسي شرايط ديگر برندگان مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه است و هم اكنون مذاكرات خود را با شركت ام.تي.ان آفريقاي جنوبي آغاز كرده است.

اين گزارش حاكي است، شرك ام.تي.ان دومين برنده مناقصه 3 ميليارد دلاري اپراتور دوم تلفن همراه ايران بوده است.