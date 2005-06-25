برگزاري مسابقات بين المللي جودو در كره جنوبي

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين دوره ازمسابقات 97 جودوكاراز14 كشوركره، ژاپن، چين تايپه، هنگ كنگ، قرقيزستان، ماكائو، مغولستان، ويتنام، استراليا، گوام، كالدونيا، نيوزيلند، ايران وآمريكا با يكديگربه رقابت مي پردازند كه كشورمان با يك تيم چهارنفره دراين رقابتها حضورپيدا كرده است.

حسين قمي دروزن 90- كيلوگرم امروزدربازي اول خود به مصاف حريفي از مغولستان مي رود وفردا درآخرين روزاين بازيها محمدباقرطوطي با نماينده اي از نيوزيلند ديدارمي كند، وحيد سرلك با استراليا وعلي معلومات با هنگ كنگ مسابقات دوررفت خود را آنجا مي دهند.