كتابداران : " دولت آينده " بايد وضعيت كتابخانه هاي عمومي را سامان بدهد





به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، هيات امناي كتابخانه هاي عمومي عليرغم وعده هاي قبلي از ابتداي سال 1384 تاكنون حقوق معوقه كتابداران غير رسمي را نپرداخته است . اين امر موجب به وجود آمدن نارضايتي هايي درميان كتابداران شد به طوري كه صبح روز گذشته كتابداران كتابخانه مركزي پارك شهر تهران در اعتراض به وضعيت نابسامان حقوقي خود ، به مدت سه ساعت از ارائه خدمات به مراجعان اجتناب كردند . در پي اين امر ملك احمدي ، دبير كل هيات امناء قول مساعد داد كه اين مشكل تا پايان هفته جاري رفع خواهد شد .



يكي از كتابداران كتابخانه مركزي هيات امناي كتابخانه هاي عمومي در گفت وگو با خبرنگاركتاب مهر ، با اعلام اين مطلب افزود : مهمترين مشكلي كه كتابداران دارند واين مساله علي رغم تصويب قانون واساسنامه جديد نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور هنوز اجرا نمي شود .



زهرا باراني ، با اعلام اين مطلب افزود : به ما مي گويند كه مشكل از آنجا است كه شهرداري كه در اين قانون موظف شده است كه نيم درصد از محل در آمد هاي خود را به هيات امناء اختصاص دهد اين مصوبه را اجرا نمي كند و در جواب اعتراض ما كه سه ماه است حقوق خود را دريافت نكرده ايم مي گويند كه منتظر دريافت پول از شهرداري هستيم .



ما دانش آموزان كمي را سراغ داريم كه به كتابخانه هاي عمومي بيايند چرا كه وضعيت كتابخانه هاي عمومي چندان مناسب نيست . يك دبير آموزش وپرورش

رضا محمدي ، يكي ديگر از كتابداران شاغل در كتابخانه هاي عمومي به مهر گفت : هيات امناي كتابخانه هاي عمومي سه ماه است كه حقوق ما را پرداخت نكرده اند وفقط يك نوبت 120000 تومان به صورت علي الحساب به كتابداران پرداخت كرده اند . هيات امناي كتابخانه هاي عمومي قراردادي به ما نشان داده اند كه براي سه ما گذشته بود و بعد از گذشت سه ماه قرار داد ما تمديد مي شود.

وي خاطر نشان كرد : رويه جديد كه امسال در هيات امناي كتابخانه هاي عمومي ايجاد شده اين است كه قرارداد ها به صورت سه ماهه در آمده است اين درحالي است كه سال گذشته با ما قرارداد يك ساله بسته شد .

اين كتابدار افزود : در پيگيري هايي كه ما از وزارت كار كرديم ، متوجه شديم كه ايرادهاي فراواني به قراردهايي كه هيات امناء با ما بسته وارد است .

وي در توضيح اين ايرادها گفت : چند بند اين قراردادها خيلي مبهم است . به عنوان نمونه پرداخت عيدي و پاداش پايان سال را منوط به نظر هيات امناء دانسته است .

يكي ديگر از كتابداران اين كتابخانه درباره حقوق معوقه كتابداران به مهر گفت : از ابتداي سال 1384 يك فقره به ما پداخت كرده اند كه بعد از اين كه قرار دادهاي ما به دستمان رسيد متوجه شديم كه اين مبلغ تفاوت زيادي با اصل حقوق ما ندارد .

وي تصريح كرد : اين نشان مي دهد كه مسولان هيات امنا درتنظيم قراردادها چقدر حيله گري كرده اند وهميشه مي خواهند ما را بدهكار خود نگه دارند درحالي كه گاهي اوقات سه ماه يابيشتر پرداخت حقوق كارمندان را به تعويق مي اندازند .



طرح مجهز شدن كتابخانه هاي عمومي كشور به شبكه يارانه اي يكپارچه كه از چند سال قبل مطرح شده بود هنوز به اجرا در نيامده است .

سارا ايجادي ، يكي از مراجعان كتابخانه مركزي كه متوجه موضوع گزارش مهر مي شود ، به خبرنگار مهر مي گويد : دولت آينده بايد فكري جدي در مورد كتابخانه هاي عمومي بكند چراكه كتابخانه هاي عمومي نقش مهمي دربالابردن سطح آگاهي هاي عمومي ، دانش عامه مردم وبالابرن سطح علمي دانش آموزان دارد ، اما متاسفانه كسي به اين امر توجه نمي كند .

اين مراجعه كننده كه دبير منطقه 12آموزش وپروش است در ادامه گفت : ما دانش آموزان كمي را سراغ داريم كه به كتابخانه هاي عمومي بيايند چرا كه وضعيت كتابخانه هاي عمومي چندان مناسب نيست . از نظر دسترسي به منابع جديد وتازه منتشر شده كه بسياري از كتابخانه هاي عمومي از فقر شديدي رنج مي برند .

وي افزود : بيشتر كتابهاي موجود در كتابخانه مركزي فرسوده ، پاره وكهنه شده اند و بايد از رده خارج شوند . وي با اشاره به مشكلي كه براي كتابداران كتابخانه هاي عمومي پيش آمده ، گفت : وقتي كتابداران سه ماه است كه حقوق نگرفته اند نيابد انتظار داشته باشيم كه به نحوه احسن به مردم خدمات بدهند.

به گزارش مهر ، محمدي درباره ديگر مشكلات كتابخانه هاي عمومي گفت : طرح مجهز شدن كتابخانه هاي عمومي كشور به شبكه يارانه اي يكپارچه كه از چند سال قبل مطرح شده بود هنوز به اجرا در نيامده است .

وي خاطر نشان كرد : به نظر من دولت بايد ساز و كاري را تعريف كند كه منابعي كه درقانون براي تجهيز كتابخانه هاي عمومي در نظر گرفته شده است را محقق كنند .



درحال حاضر شهرداري تهران به اين بهانه كه خودش كار فرهنگي انجام مي دهد از پرداخت نيم درصد در آمدهايش به هيات امناء خودداري مي كند واين براي نهاد كتابخانه هاي عمومي مشكلات فراواني را پردر آورده است .