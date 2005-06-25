مركز آفرينش هاي هنري در دانشگاه آزاد تهران جنوب راه اندازي شد

دكتر رضايي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: مركز آفرينش هاي هنري دانشگاه آزاد تهران جنوب متشكل از كانون هاي فيلم، عكس، نشر و انديشه، شعر و ادب، هنرهاي تجسمي، ايرانگردي جهانگردي به آموزش دانشجويان در اين رشته هاي هنري مي پردازد.

وي تاكيد كرد: كساني كه علاقه مند به فعاليت هاي هنري در اين كانون ها باشند توسط اساتيد برتر آموزش خواهند ديد.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد تهران شمال تصريح كرد: در اين كانون شرايط و امكانات لازم براي آموزش دانشجويان نيمه حرفه اي فعال در بخش هاي مختلف هنري مهيا شده تا زمينه لازم براي حرفه اي شدن دانشجويان در فعاليت هاي هنري فراهم شود.

وي خاطر نشان كرد: در سطح حرفه اي نيز علاوه بر تامين بودجه، هر گونه حمايت مورد نياز از دانشجويان صورت مي گيرد.

دكتر رضايي افزود: بيش از 30 همايش و سمينار در بخش هاي مختلف در زمينه مسائل جوانان، اعتياد، ايدز، ناهنجاري اجتماعي، بيماري هاي رواني، مسايل جوانان، عشق و ازدواج، فرار جوانان و ... در پنج واحد دانشگاهي تهران جنوب در سال جاري برگزار مي شود.

وي تاكيد كرد: برگزاري نمايشگاه هاي فرهنگ با موضوعات نماز و قرآن، نمايشگاه عكس و كاريكاتور و جشنواره نشريات دانشجويي از ديگر برنامه هاي معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد در سال جاري خواهد بود.