انگلستان به وجود پليسهاي مسلمان بيشتري نياز دارد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "سر آيان بلر" گفت در حدود 300 افسر پليس مسلمان در انجمن پليس مسلمان عضو هستند اما، لندن به تعداد بيشتري پليس مسلمان نياز دارد.

بي بي سي گزارش داد، وي همچنين سعي كرد افزايش بازجوييهاي بي دليل مسلمانان را توجيه كند و ادعا كرد كه اين امر كمتر از 10 بار در روز در مورد 700 هزار مسلمان لندن رخ مي دهد و ما مي دانيم كه اين جامعه شرايط دشواري را پشت سر مي گذارند.

اين در شرايطي است كه بر حسب آمار منتشر شده در بهمن ماه سال گذشته نشان مي دهد تعداد بازجوييهاي بي دليل از مسلمانان براساس قانون تروريسم رخ مي دهد 36 درصد بوده درحالي كه اين ارقام در مورد آسيايي ها 5/12 درصد را نشان مي دهد.

دولت انگلستان تا سال 2009 قانوني تصويب مي كند كه 25 درصد افسران پليس را بايد غير انگليسي ها تشكيل دهند. اكنون اين تعداد به 7 در صد افسران پليس مي رسد.

"سرآيان" در گفتگو با روزنامه "مسلم نيوز" اظهار داشت، اگر از هر نه نفر يك نفر از ساكنان لندن مسلمان باشد در آن صورت از هر نه پليس يك نفر بايد مسلمان باشد. اين امر بدان معناست كه در حدود 2000 پليس مسلمان مورد نياز است.

