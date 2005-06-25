شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي از حضور شورانگيز مردم ايران در انتخابات قدرداني كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اطلاعيه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي آمده است: حضور باشكوه و پرشور تر از قبل مردم آگاه و قدرشناس ايران اسلامي در دور دوم انتخابات رياست جمهوري، علاوه بر نمايش همبستگي، اقتدار، يگانگي، همدلي و شكوه مردمي، بار ديگر صيانت و استحكام انقلاب اسلامي، عدالت خواهي، عزت نفس و اراده و وفاداري ملت قدرشناس ايران را براي تمامي مستكبران و زورمداران جهان نمايان ساخت.

حضور شورانگيز مردم وفادار و عزت خواه، جوامع مختلف علمي و فرهنگي، احزاب، مجامع، طيف ها و سلايق مختلف و ديگر نهادها و تشكلها در دور دوم انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در سراسر كشور، در حاليكه چشم جهانيان به دور دوم انتخابات و حضور مردم معطوف شده بود پاسخ شايسته و مناسبي بود به دخالت ها و ياوه سرايي هاي قدرت هاي استكباري به ويژه سردمداران كاخ سفيد كه همواره دشمنان قسم خورده اسلام و انقلابند.

در پايان اين اطلاعيه، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ضمن تقدير و تشكر از ملت وفادار، قدرشناس و هميشه در صحنه ايران اسلامي، تاكيد كرد: بي ترديد مردم شريف و انقلابي ايران در سوم تيرماه، روز جمهور به پاي صندوقهاي راي رفتند و جلوه اي از غرور، سربلندي و سرافرازي را در سرزمين اسلامي مان آفريدند و اينك در آستانه دولتي جديد، با اتكال بر قدرت لايزال الهي و در سايه توجهات حضرت ولي عصر (عج)، همگي بايد در تحقق يك جامعه اسلامي با اهداف فقر زدايي، عدالت محوري و استكبار ستيزي، رئيس جمهور منتخب خود را پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، كه فرمودند: « هر كسي كه رئيس جمهوري شود، رئيس جمهوري همه ماست و همه موظفيم در پيشبرد برنامه ها او را ياري كنيم » پشتيباني، حمايت و ياري رسانيم.

سوم تيرماه روز بزرگ ديگري بود تا مردم ايران ثابت كنند كه با وحدت و همبستگي در برابر همه توطئه هاي كشور اسلامي ايران ايستاده اند و ضمن اينكه در سرنوشت كشورشان دخيل و سهيم هستند، همچنان محو قدرتهاي استكباري و سلطه جو را از آرمانهاي خود مي دانند.