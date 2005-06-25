تيم فوتبال سائوپولو برزيل وارد ايران شد

به گزارش خبرنگار" مهر" كاروان تيم سائوپولواز طريق آمستردام و دبي راهي كشورمان شده است. اين تيم را بازيكنان منتخب ايالت سائوپولو برزيل تشكيل مي دهند كه قرار است تعدادي ازبازيكنان پيشكسوت استقلال دربازي مقابل اين تيم ازفوتبال خداحافظي كنند.

طبق برنامه قراراست اين تيم دوديداردرروزهاي چهارشنبه وجمعه اين هفته مقابل استقلال تهران انجام دهد تا تعدادي ازبازيكنان قديمي اين تيم ازدنياي فوتبال خداحافظي كنند. اين برنامه درصورتي اجرا مي شود كه تيم پرسپوليس ازراهيابي به مرحله بعد رقابتهاي جام حذفي محروم شود وزمين چمن ورزشگاه آزادي درروزجمعه شاهد برگزاري ديداري دراين چارچوب نباشد. درغير اينصورت مسوولان برگزاري اين مسابقات زمان ديگري را براي اين مسابقات درنظرخواهند گرفت.