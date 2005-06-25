اندونزي: انتخابات ايران دموكراتيك بود ؛ بايد به مردم ايران تبريك گفت // نروژ: ايراني ها به دنبال معيشتند نه سياست

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، " مارتي ناتالگاوا" سخنگوي وزارت خارجه اندونزي خاطرنشان ساخت همانطوركه دولت اندونزي پيشتر برآورد كرده بود ما مطمئن هستيم مي ‌‌توانيم به ايران به عنوان نيروي ايجاد كننده صلح، ثبات و اعتدال درمنطقه نگاه كنيم .

ازسوي ديگر وزارت خارجه نروژ بر اين باور است كه فقر موجب شد كه راي دهندگان ايراني محمود احمدي نژاد را به عنوان رئيس جمهوري كشورشان انتخاب نمايند نه اصلاحات دمكراتيك.

آن كرچي شوسخنگوي وزارت خارجه نروژ امروز شنبه به خبرگزاري فرانسه گفت : ما براين باوريم كه نتيجه انتخابات ايران نشان مي دهد كه اكثرمردم اين كشور قبل ازهرچيزي به وضعيت معيشتي خود اهميت مي دهند اما اصلاحات دمكراتيك درجايگاه دوم باقي مي ماند.

سخنگوي وزارت خارجه نروژبراين باور است كه اين امر بسيارحياتي است كه گفتگوي دمكراتيك با هدف تضمين كردن احترام به حقوق بشر ادامه يابد.

كرچي شومدعي شد محمود احمدي نژاد جلوي موج فعاليت كلان گروهها وجريانهاي دمكراتيك وتلاشهاي آنها براي اصلاح جامعه ايراني را مي گيرد.

خبرگزاري فرانسه اعلام كرد : احمدي نژاد 49 ساله به عنوان يك مرد متواضع و مسلمان متعهد توانست بيشتر راي مردم ايران را ازآن خود نمايد.