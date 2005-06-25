شوراي نگهبان آماده دريافت شكايت هاي انتخاباتي است

به گزارش خبرگزاري "مهر" شوراي نگهبان در اين اطلاعيه ضمن تشكر از حضور مسئولانه و پرشور مردم شريف ايران اسلامي در مرحله دوم نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با استناد به تبصره هاي ذيل ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري از كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري شكايت دارند خواسته است ظرف سه روز از تاريخ اخذ راي، شكايات مستند خود را به هيئت هاي نظارت حوزه هاي مربوطه يا دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم نمايند.

دفتر ارتباطات و اطلاع رساني شوراي نگهبان در ادامه شكاياتي را قابل رسيدگي دانسته است كه طبق تبصره هاي ذيل ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري حاوي مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي، شغل، نشاني، كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي باشد.

در خاتمه اين اطلاعيه صندوق پستي 131851446 و آدرس تهران، خيابان امام خميني (ره) رو به روي دانشگاه افسري امام علي (ع)، فلسطين جنوبي، دبيرخانه شوراي نگهبان يا كدپستي 1317765191 به منظور دريافت شكايات اعلام شده است.