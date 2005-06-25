حسين خسروجردي : قضاوت وتحليل آثار هنري را به عهده مخاطب بگذاريم

" حسين خسرو جردي " نقاش معاصر در گفت وگو با خبرنگار تجسمي مهر ، بااعلام اين مطلب گفت :من تكنيك جديدي براي اثري كه در نمايشگاه هنر معنوي ارائه كردم به كار بردم . اين تكنيك ، digital painting نام دارد و درواقع يك هنر جديد به شمارمي رود.

وي درتوضح بيشتر اين تكنيك افزود: اين تكنيك ، تركيبي از عكاسي و كامپيوتر است . البته در نهايت وقتي كه كار به اتمام رسيد ، روي آن با قلم كار كردم.اين تكنيك به نوعي از تجربياتي كسب شده است كه كمتر درحوزه نقاشي شاهد آن بوده ايم . مي توان گفت، اين تكنيك مقدمات شروع يك كار جديد است و افرادي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند انگشت شمارند.

" خسروجردي " اضافه كرد: اين تكنيك به هيچ وجه از اروپا به ايران وارد نشده است . حتي مي توانم بگويم ، من يكي از بنيانگذاران digital painting هستم . اين تكنيك درسال 2001 به وسيله من ، از ايران در بي ينال شارجه شركت كرد و درحال حاضر ، با اطلاعاتي كه من دارم ، مي دانم كه دراروپا وآمريكا نيز رواج يافته است.

وي تصريح كرد:متاسفانه ، به واسطه ايراني بودنمان در بسياري از بي ينال ها به نقد آثارما پرداخته نمي شودو آن طور كه بايد كارهاي ما را جدي نمي گيرند. بنابراين ، تكنيك كاربردي من دربي ينال شارجه مهجور ماندو مورد استقبال چنداني قرار نگرفت. گرچه ، هفت داوري كه آن جا حضور داشتند ، از مشاهده اين اثر متعجب شده بودند .

اين نقاش گفت : اما خوشحالم كه درمملكت خود، نسل جواني از اين تكنيك حمايت و استقبال مي كنند كه به لحاظ عملكرد ، دقيق تر و امروزي تر هستند. به هر حال ، براي من هم درجامه يك نقاش ، بيشتر نفس عمل مهم بود و خوشحالم كه چنين تكنيكي را پايه نهاده ام .

" خسرو جردي " در پاسخ به اين سوال خبرنگار تجسمي مهر ،كه مخاطب امروزي چقدر از هنر مدرن استقبال مي كند ،اظهار داشت : هنر مدرن ،همواره رويكردي به سوي ساختارهاي تصويري دارد . شايد به اين خاطر كه ما ابزارها و دستاوردهايي در عرصه تكنولوژي و قابليت استفاده از آنها را داريم و مي توانيم به اين وسيله ، مفهوم وپيام اثررابهتربه مخاطب بيان كنيم.به هر حال ، تفكرات بشر بنا به مناسباتي تغييركرده است. اين مناسبات در ايران پررنگ است و جاي خوشحالي دارد.ماكشوري هستيم كه امكانات رسانه اي داريم .

وي گفت : شما مي گوييد ، هنرمدرن به مثابه قلب مصنوعي است كه كشور ما درحال حاضر پذيراي آن نيست.اما من معتقدم ، همين قلب مصنوعي هم مي تواند انسان روبه احتضاري را از مرگ برهاند . درواقع ، هنر مدرن يا پديده پست مدرن زماني اتفاق مي افتدكه بشر همزمان با ارتقاء تفكرات خودبه آنها نيازدارد. اگر دقت كنيد مي بينيد كه دو گروه ، تحت تاثير مدرنيته يا هنر مدرن وجوددارند. گروه اول كساني هستندكه به تصنع گرايش دارند و با روي آوردن به تصنع و پيروي كوركورانه به مدرنيته روي مي آورند. گروه دوم اما كساني هستندكه بنا به تجربيات و افكارخودبه سوي مدرن سوق مي يابند.

" حسين خسروجردي" در پاسخ به اين سوال كه اساسا ، انتزاع به چه معني است گفت: با گام برداشتن به سمت نوگرايي و ورودبه دنياي هنر، خصوصا در بخش تجسمي ، تعريف هاي مختلفي رامي توان ارائه داد كه انتزاع يكي از آنهاست .

درحقيقت وقتي از فيگوراتيودور مي شويم ، به حوزه انتزاع قدم مي گذاريم . در انتزاع ، هنرمند بيشتر به احساسات نهفته پايبند است تا عقل .

وي افزود: انتزاع ، يك نوع برداشت شخصي از يك اتفاق يا رويداداست . حيطه انتزاع را همان طوركه گفتم، نمي توان با عقل بررسي كرد. انتزاع معمولا بااحساسات قياس مي شود و رشدمي يابد.