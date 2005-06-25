مقابل ابومسلم با شيوه جديدي بازي مي كنيم// پروين به بازيكنان جنگنده اعتقاد دارد

عارف محمدوند هافبك باتجربه تيم فوتبال پرسپوليس با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت : پس ازليگ ، قهرماني در جام حذفي براي ما از اهميت بسزايي برخوردار است و از همين رو تمام توان خود را براي موفقيت دراين مسابقات بكار خواهيم گرفت .

محمدوند درمورد ديداربا ابومسلم گفت : با وجود اينكه ما در آخرين بازي با نتيجه 3-2 اين تيم را شكست داديم ولي شرايط بازيهاي جام حذفي كاملا متفاوت و غيرقابل پيش بيني است و تنها تيمي كه بتواند ازفرصت ها بهتراستفاده كند تيم پيروز ميدان خواهد بود. البته ما براي اين ديدارتمرينات خاصي را پشت سرگذاشته ايم و براي پيروزي دراين ديدارازهرنظر آماده ايم .

وي درخصوص حضورعلي پروين بعنوان سرمربي جديد پرسپوليس تصريح كرد : آقاي پروين به خوبي با شرايط تيم آشنا هستند و با تجربه بالايي كه درزمينه مربيگري برخوردارند مي توانند زمينه موفقيت تيم را فراهم كنند . ايشان همواره به بازيكنان جنگنده و دونده درزمين اعتقاد داشتند و پرسپوليس همواره با اين شيوه بازي ، حريفان خود را شكست داده است.

محمدوند درمورد مدت قرارداد خود با پرسپوليس خاطرنشان كرد : قرارداد من با پرسپوليس به پايان رسيده و بعد ازبازيهاي جام حذفي بازيكن آزاد محسوب مي شوم ولي درصورتي كه باشگاه بتواند به تعهدات مالي خود عمل كند اولويت اول من براي فصل آينده تيم پرسپوليس خواهد بود و هيچ مشكلي با كادرمديريتي و فني پرسپوليس براي ادامه همكاري با اين باشگاه ندارم.

