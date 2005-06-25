راي قاطعانه مردم در سوم تير تاكيد بر استمرار خدمتگزاري و مشي عدالت گرايانه مسوولان بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كل سپاه پاسداران، در اين اطلاعيه با اشاره به لزوم پايبندي رئيس جمهور منتخب ملت ايران به شعارها و وعده هاي ارائه شده در برنامه هاي تبليغات انتخاباتي خود و توجه به اولويت هاي اصلي مردم و كشور آمده است : راي قاطعانه مردم در جمعه سبز تاريخ انقلاب، حمايت ملت از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و تاكيد آنان بر استمرار و تعميق روحيه و مشي عدالت گرايانه و روند خدمت گزاري مديران و مسوولان كشور در عرصه پاسخ به مطالبات اساسي و نيازهاي جدي مردم، بويژه جوانان آينده ساز و رفع چالش هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي در فرآيند توسعه و پيشرفت و نيل جمهوري اسلامي به جايگاه ممتاز بين المللي مي باشد.

سپاه پاسداران در ادامه اين اطلاعيه با اشاره به پاسخ قاطع و كوبنده ملت انقلابي وظلم ستيز ايران به ياوه گويي هاي كاخ سفيد و دولتمردان خيره سر، بي هويت و ماجراجوي آمريكا، آورده است: گرچه قدرتهاي سلطه جوي جهان، با ترفندهاي گوناگون سعي خواهند كرد تا اين حماسه ماندگار را كم رنگ نشان دهند اما حافظه تاريخي ملت بزرگ ايران و ديگر ملت هاي آزاده، همواره آنان را به ياد خواهد داشت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در پايان، با سپاس بيكران و خالصانه از رهنمودهاي نافذ و رهگشاي مقام معظم رهبري و قدرشناسي مجدد از حماسه آفرينان سوم تيرماه و آرزوي توفيق رئيس جمهور منتخب كشور، از ملت فهيم و بيدار ايران اسلامي خواسته است ظرفيت بالاي مسرت و خرسندي خود از اين پيروزي بزرگ را با شكرگذاري به درگاه حضرت باريتعالي در مساجد و اماكن مقدسه كشور در هم آميزند.