۴ تیر ۱۳۸۴، ۲۱:۱۴

مواضع كشورها در قبال انتخابات رياست جمهوري ايران ؛

حامد كرزاي انتخاب احمدي نژاد را تبريك گفت

رئيس جمهور افغانستان با تبريك به محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور جديد ايران ابراز اميدواري كرد روابط دو كشور در آينده نيز از روند رو به رشد برخوردار شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،‌حامد كرزاي امروز انتخاب محمود احمدي نژاد را به عنوان رئيس جمهور جديد ايران اسلامي تبريك گفت و ابراز اميدواري كرد كه روابط دو كشور روز به روز گسترش يابد.

كرزاي از اينكه جمهوري اسلامي ايران سالهاي متمادي پذيراي آوارگان افغاني بود، تشكر كرد.

وي گفت : ملت افغانستان هرگز محبت و لطف ملت ايران را در كمك به آوارگان افغاني فراموش نخواهد كرد .

كرزاي خطاب به احمدي نژاد اظهار داشت : با انتخاب شما اميدوار هستيم روابط دو كشور افغانستان و ايران در آينده از روندي رو به رشد برخوردار باشد.

