تقسيم بندي دارويي در كشور بدون اتخاذ تدابير جانبي است// تقسيم بندي دارويي مردم را با داروخانه ها و پزشكان درگير كرده است

دكتر رهبر مژدهي آذر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون بر اساس دستوراالعمل هاي سازمان هاي بيمه گر، برخي داروها را فقط پزشكان متخصص، برخي ديگر را فقط پزشكان عمومي و همچنين برخي ديگر از داروها نيز با عنوان داروهاي بيمارستاني فقط بايد از طريق بيمارستان ها تجويز شود، كه اين دستورالعمل به تنهايي مناسب نيست.

وي اظهار داشت: وزارت بهداشت دفاتري را در اختيار داروخانه ها قرار داده كه بر اساس آن شرايط خاصي براي تجويز داروهاي پيش بيني شده در ليست دارويي كشور در نظر گرفته شده است ، به گونه اي كه اگر داروهاي تجويزي از سوي پزشك متخصص، توسط پزشك عمومي تجويز شود، داروخانه ها نمي توانند اين داروها را به بيمار ارائه كنند.

عضو شوراي عالي داروخانه ها ادامه داد: داروهايي بيمارستاني نيز در صورتي كه توسط پزشكان براي بيمار تجويز شود، سازمان هاي بيمه گر از پذيرش آن دارو به عنوان داروي بيمه اي خودداري مي كنند بنابراين در كنار اين دستورالعمل ها بايد تدابير ديگر نيز اتخاذ شود.

وي تصريح كرد: هم اكنون از يك سو مردم از اين دستورالعمل ها اطلاعي ندارند و از سوي ديگر مسوولان داروخانه ها به عدم پرداخت داروهايي كه بر خلاف اين دستور العمل ها تجويز شده ، موظف شده اند و اين امر باعث ايجاد مشكل بين بيمار، مسوولان داروخانه ها و پزشك مي شود.

دكتر مژدهي آذر افزود: اگر داروخانه اي به ارائه اين گونه داروها اقدام كنند بايد فرانشيز بيمه اي آن را خودشان پرداخت كنند چون سازمان هاي بيمه گر نسبت به پرداخت حق بيمه آن اقدام نمي كنند.

