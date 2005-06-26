لوموند: آمريكا در جلسه آمادگي نشست سپتامبر شركت نكرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لوموند، در حالي كه كشورهاي زيادي نخست وزيران خود را به اين نشست اعزام كرده بودند، دولت آمريكا سيشان سيو (Sichan Siv) يك ديپلمات ميان رتبه را كه نماينده اين كشور در شوراي اجتماعي اقتصادي سازمان ملل است، به اين نشست اعزام كرد.

بسياري از شركت كنندگان از عدم حضور ديپلمات هاي عالي رتبه آمريكا شكايت كردند و گفتند به نظر مي رسد آمريكا قصد ندارد تلاش هاي منسجمي را در دفاع از اصلاحات سازمان ملل انجام دهد.

كيم كمپبل (Kim Campbell) نخست وزير سابق كانادا دراين زمينه اظهار داشت: براي آماده سازي جشن سازمان ملل مي بايست آمريكا نيز حضور داشته باشد. آمريكا از اعضاي اصلي است.

متذكر مي گردد كه روابط آمريكا و سازمان ملل به دليل انتقادهاي شديد جرج بوش از سياست هاي دبير كل مدتي است كه به سردي گراييده است و بوش به همين جهت تصميم گرفته جان بولتون يكي ازكهنه كارترين منتقدين عنان را به عنوان سفير آمريكا به سازمان ملل اعزام كند.

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل نيزبدون اشاره به عدم حضور پررنگ آمريكا در اين جلسه اعلام كرد: ما در اين نشست به نتايج مهمي دست پيدا كرديم و هر كشوري حضور نداشته باشد فرصت اظهار نظر را از دست داده است.