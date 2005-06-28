مساجد در پيگيري مطالبات مردم با انگيزه مضاعف در صحنه حضور خواهند داشت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نامه با اشاره به مشاركت مردم در انتخابات آمده است: حضور پرشكوه و باشور و هيجان مردم شريف ايران اسلامي عليرغم حجم بالاي تبليغات مسموم و دلسرد كننده دشمنان در هر دو مرحله انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، گامي ديگر از حركت و تلاش آگاهانه آحاد مردم براي حفاظت و صيانت از انقلاب شكوهمند اسلامي و آرمانهاي مقدس امام راحل و قانون اساسي جمهوري اسلامي كه خونبهاي شهيدان گلگون كفن و والامقام اين سرزمين الهي است.

اجراي رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي بود كه در مقابل چشمان حيرت زده جهانيان به معرض نمايش درآمد و موجبات استحكام نظام و خنثي نمودن تمامي نقشه ها و ترفندهاي استكبار جهاني و دشمنان گرديد.

در ادامه نامه اين چنين آمده است: مساجد همانگونه كه در خلق حماسه بزرگ حضور ملت در صحنه، نقش تاريخي خود در تحقق حضور حداكثري را ايفا كرد، با بهره گيري از رهنمودها و تدابير رهبر معظم انقلاب در انعكاس افكار عمومي و پيگيري مطالبات مردمي با انگيزه اي مضاعف در صحنه حضور خواهد داشت.

حسين ابراهيمي رييس مركز رسيدگي به امور مساجد در پايان آورده است: اينجانب از صميم قلب و از طرف ائمه محترم جماعات و فعالان مساجد اين موفقيت بزرگ را به جنابعالي تبريك گفته و از خداوند متعادل توفيقات روزافزون شما در تمام شئون ، به ويژه استفاده از ظرفيت ها و توانمنديهاي ارزشمند نيروهاي شايسته و مستعد كشور براي تحقق آرمانهاي مقدس نظام اسلامي را خواهانم.