۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۳:۲۶

رييس مركز رسيدگي به امور مساجد طي نامه اي خطاب به دكتر احمدي نژاد:

مساجد در پيگيري مطالبات مردم با انگيزه مضاعف در صحنه حضور خواهند داشت

حسين ابراهيمي رييس مركز رسيدگي به امور مساجد طي نامه اي به دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور منتخب مردم ضمن تبريك براي ايشان آرزوي توفيقات روزافزون كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نامه با اشاره به مشاركت مردم در انتخابات آمده است: حضور پرشكوه و باشور و هيجان مردم شريف ايران اسلامي عليرغم حجم بالاي تبليغات مسموم و دلسرد كننده دشمنان در هر دو مرحله انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، گامي ديگر از حركت و تلاش آگاهانه آحاد مردم براي حفاظت و صيانت از انقلاب شكوهمند اسلامي و آرمانهاي مقدس امام راحل و قانون اساسي جمهوري اسلامي كه خونبهاي شهيدان گلگون كفن و والامقام اين سرزمين الهي است.

اجراي رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي بود كه در مقابل چشمان حيرت زده جهانيان به معرض نمايش درآمد و موجبات استحكام نظام و خنثي نمودن تمامي نقشه ها و ترفندهاي استكبار جهاني و دشمنان گرديد.

در ادامه نامه اين چنين آمده است: مساجد همانگونه كه در خلق حماسه بزرگ حضور ملت در صحنه، نقش تاريخي خود در تحقق حضور حداكثري را ايفا كرد، با بهره گيري از رهنمودها و تدابير رهبر معظم انقلاب در انعكاس افكار عمومي و پيگيري مطالبات مردمي با انگيزه اي مضاعف در صحنه حضور خواهد داشت.

حسين ابراهيمي رييس مركز رسيدگي به امور مساجد در پايان آورده است: اينجانب از صميم قلب و از طرف ائمه محترم جماعات و فعالان مساجد اين موفقيت بزرگ را به جنابعالي تبريك گفته و از خداوند متعادل توفيقات روزافزون شما در تمام شئون ، به ويژه استفاده از ظرفيت ها و توانمنديهاي ارزشمند نيروهاي شايسته و مستعد كشور براي تحقق آرمانهاي مقدس نظام اسلامي را خواهانم.

