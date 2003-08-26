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۴ شهریور ۱۳۸۲، ۲۰:۱۷

جواد كاظميان در گفت و گو با "مهر":

منتظر پرسپوليس هجومي باشيد

منتظر پرسپوليس هجومي باشيد

جواد كاظميان بازيكن جوان و با آتيه پرسپوليس نخستين تمرين خود را امروز عصر براي پرسپوليس انجام داد يك گل هم به ثمر رساند.

وي پس از تمرين  در گفت و گو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: امروز نخستين تمرين خود را با پرسپوليس انجام دادم و فكر مي كنم تمرين بسيار خوب و با نشاطي بود و موفق شدم يك گل هم به ثمر برسانم. بر روي كارهاي تاكتيكي و اجراي شيوه هاي مختلف هجومي تمريناتي را انجام داديم كه اميدوارم به روند روبه رشد تيم ما كمك كند.

كاظميان افزود: در پرسپوليس آقاي بگوويچ از من مي خواهد كه به عنوان مهاجم راست عمل كنم كه اين پست مورد علاقه من نيز هست و دوست دارم در انجام اين وظيفه موفق باشم.

وي در مورد وجود ناهماهنگي در تيم پرسپوليس گفت: به جز من و آقاي دايي ما بقي بچه هاي تيم مدتها است كه با هم تمرين مي كنند و اگر اندكي هم ناهماهنگي وجود  داشته باشد، انشاءالله به زودي برطرف خواهد شد و پرسپوليس همان تيم هجومي و پرقدرت گذشته خواهد بود. من در همين جا به هواداران پرسپوليس قول مي دهم كه امسال تيمي را خواهند ديد كه منتظرش بودند.

کد مطلب 19996

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