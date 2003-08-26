منتظر پرسپوليس هجومي باشيد

وي پس از تمرين در گفت و گو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: امروز نخستين تمرين خود را با پرسپوليس انجام دادم و فكر مي كنم تمرين بسيار خوب و با نشاطي بود و موفق شدم يك گل هم به ثمر برسانم. بر روي كارهاي تاكتيكي و اجراي شيوه هاي مختلف هجومي تمريناتي را انجام داديم كه اميدوارم به روند روبه رشد تيم ما كمك كند.

كاظميان افزود: در پرسپوليس آقاي بگوويچ از من مي خواهد كه به عنوان مهاجم راست عمل كنم كه اين پست مورد علاقه من نيز هست و دوست دارم در انجام اين وظيفه موفق باشم.

وي در مورد وجود ناهماهنگي در تيم پرسپوليس گفت: به جز من و آقاي دايي ما بقي بچه هاي تيم مدتها است كه با هم تمرين مي كنند و اگر اندكي هم ناهماهنگي وجود داشته باشد، انشاءالله به زودي برطرف خواهد شد و پرسپوليس همان تيم هجومي و پرقدرت گذشته خواهد بود. من در همين جا به هواداران پرسپوليس قول مي دهم كه امسال تيمي را خواهند ديد كه منتظرش بودند.