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۶ تیر ۱۳۸۴، ۸:۱۱

به نظر يك فيلسوف :

نسبي گرايي پروتاگوراس و جواب افلاطون و سقراط بدان هنوز براي فيلسوفان درس آموز است

مي كيونگ لي نويسنده كتاب "معرفت شناسي پس از پروتاگوراس" معتقد است چالشي كه معرفت هم اكنون با آن روبرو است بي ارتباط با نسبي گرايي پروتاگوراس و جواب افلاطون و سقراط بدان نيست. بدين جهت متفكران و فيلسوفان كنوني بايد آن چالشهاي اوليه را جدي بگيرند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين كتاب را انتشارات دانشگاه اكسفورد منتشر كرده است.

به نظر " لي"، ما اگر دو  نوع نسبي گرايي كه پروتاگوراس مطرح كرده نشناسيم نمي توانيم در مواجهه درست با آن موفق باشيم. اين دو رويه البته عبارتند از : 1) اينكه ما همه مقياس و معيار حقيقت هستيم و ما مي توانيم تعيين كنيم كه اشيا و جهان چگونه باشند؛2) از آنجا كه اشيا به صورتهاي متفاوتي بر افراد ظاهر مي شوند مبنايي براي اينكه كداميك از اين نمودها ارزش بيشتري دارند وجود ندارند.

به نظر "لي" ، افلاطون و ارسطو اين دو رويه از حمله پروتاگوراس به معرفت و ترويج نسبي گرايي را بدرستي شناخته بودند و بدان حمله مي كردند.

موضع اين دو فيلسوف دوران ساز نسبت به پروتاگوراس البته همچنان جالب توجه است و به كار كساني  مي آيد كه قصد پيشبرد طرح " دفاع از عقلانيت" را دارند . 

 

کد مطلب 199985

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