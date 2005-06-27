نسبي گرايي پروتاگوراس و جواب افلاطون و سقراط بدان هنوز براي فيلسوفان درس آموز است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين كتاب را انتشارات دانشگاه اكسفورد منتشر كرده است.

به نظر " لي"، ما اگر دو نوع نسبي گرايي كه پروتاگوراس مطرح كرده نشناسيم نمي توانيم در مواجهه درست با آن موفق باشيم. اين دو رويه البته عبارتند از : 1) اينكه ما همه مقياس و معيار حقيقت هستيم و ما مي توانيم تعيين كنيم كه اشيا و جهان چگونه باشند؛2) از آنجا كه اشيا به صورتهاي متفاوتي بر افراد ظاهر مي شوند مبنايي براي اينكه كداميك از اين نمودها ارزش بيشتري دارند وجود ندارند.

به نظر "لي" ، افلاطون و ارسطو اين دو رويه از حمله پروتاگوراس به معرفت و ترويج نسبي گرايي را بدرستي شناخته بودند و بدان حمله مي كردند.

موضع اين دو فيلسوف دوران ساز نسبت به پروتاگوراس البته همچنان جالب توجه است و به كار كساني مي آيد كه قصد پيشبرد طرح " دفاع از عقلانيت" را دارند .