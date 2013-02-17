13 طرح کشاورزی در چهارمحال و بختیاری تصویب شد

گزارش خبرنگار مهر، محمد عیدی ظهر یک شنبه در کارگروه امورزیر بنایی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طرح های کشاورزی در شهرستان های کیار، اردل، لردگان و سامان به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: پرورش گاو شیری، پرورش ماهی و مرغ گوشتی از طرح هایی هستند که در این کارگروه به تصویب رسیدند.

عیدی ادامه داد: پرورش ماهی در شهرستان لردگان با یک هزار و 300متر مربع از جمله طرح هایی است که در این کارگروه ارائه شد.

معاون عمرانی استانداری چهار محال و بختیاری بیان داشت: توسعه حوزه کشاورزی در استان چهارمحال بختیاری می تواند اشتغال پایداری برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی ایجاد کند.