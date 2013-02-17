بهره مندی 306 روستای آذربایجان غربی از گاز/ جذب 615 هزار مشترک

امیر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم گاز رسانی به روستاهای واقع در فاصله 5 کیلومتری شبکه اصلی انتقال گاز، افزود: در این راستا 772 روستا شناسایی شده که تاکنون از این تعداد به 306 روستا عملیات گاز رسانی انجام شده است.

وی از اجرای 219 كيلومتر خط انتقال، شش هزار و 879 كيلومتر شبكه گاز و واگذاری 299 هزار انشعاب خبر داد و اظهار داشت: بيش از 615 هزارمشترك جذب و تا کنون 34 شهر و 306 روستای استان از نعمت گاز طبيعي بهره مند شده اند.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به در دست اجرا بودن عملیات گاز رسانی به 138 روستای استان، ادامه داد: مطالعه ایجاد خطوط انتقال به 220 روستا در حال انجام و برای 120 روستا نیز تاکنون اقدامی انجام نشده است.

رضوی از قرار گرفتن 35 طرح گاز رسانی در قالب طرح های مهر ماندگار دولت خبر داد و با اشاره به اتمام عملیات اجرایی 25 طرح از این تعداد، عنوان کرد: این پروژه ها با صرف هزینه ای بالغ بر 47 میلیارد و 742 میلیون ریال در ارومیه، میاندوآب، خوی و شاهین دژ اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با بیان اينكه گاز يك سرمايه ملي است از تمامي مشتركين درخواست كرد تا با مصرف بهينه اين نعمت خدادادي به صيانت از اين نعمت خدادادي و ثروت ملي كمك کنند.