اعزام 100 کاروان ساروی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

جواد واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام پنج هزار نفر شهروندان ساروی به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور خبر داد.

وی زمان اعزام اولین کاروان از ساری به جنوب کشور را بیستم اسفند ماه عنوان کرد و بیان داشت: اعزام کاروان های راهیان نور ساری تا نیمه اول فروردین سال آینده ادامه دارد.

فرماندار ساری اظهار داشت: اعزام کاروا های راهیان نور مختص بسیجیان نیست و همه افراد می توانند شرکت کنند.

واحدی، استقبال آحاد مردم برای اعزام به مناطق عملیاتی و جنگی جنوب کشور را مطلوب توصیف کرد و بیان داشت: امسال برای هر نفر مبلغ 500 هزار ریال تعیین شد.