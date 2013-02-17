سازمان بسیج مهندسین قزوین بیش از سه هزار عضو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نجفی فرد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت روز مهندس در محل مجتمع فرهنگی شهید آوینی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در نه ماهه سال جاری یک هزار و 250 طرح توسط سازمان بسیج مهندسین قزوین اجرا شده است.



وی افزود: از سه هزار 62 نفر که در سازمان بسیج مهندسین عضو هستند 523 نفر در بخش عمران و ابنیه، 283 نفر در صنعت و معدن، 190 نفر در گروه انرژی، 640 نفر در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و 107 نفر نیز در بخش ارتباطات و فناوری فعالیت می کنند.





پنجم اسفندماه، قزوین میزبان همایش روز مهندس



نجفی فرد، از برگزاری همایش روز بسیج مهندسین در قزوین خبر داد و افزود: این همایش روز پنجم اسفندماه با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار خواهد شد.



مسئول سازمان بسیج مهندسین استان قزوین افزود: سازمان بسیج مهندسین از سال 79 بصورت مستقل فعالیت های خود را آغاز كرده و در حال حاضر در پنج كارگروه كشاورزی و منابع طبیعی، عمران و ابنیه، انرژی، صنعت و معدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می كند.



نجفی فرد با اشاره به تسهیلات این سازمان به اعضاء یادآورشد: با توجه به سلایق و توانمندی های مختلف، طرح های علمی اعضاء سازمان در شورای علمی استان مطرح می شود که در صورت تائید و تصویب شورا اعضاء می توانند از تسهیلات استانی و در صورت نیاز از تسهیلات كشوری برخوردار شوند.



وی افزود: در راستای ارائه تسهیلات به جامعه هدف سازمان بسیج مهندسین تسهیلاتی شامل وام مسكن، قرض الحسنه، ازدواج و ثبت اختراعات به اعضاء خود پرداخت کرده كه مبلغ این تسهیلات در سال گذشته 200 میلیون تومان و در سال جاری نیز 100 میلیون تومان بوده است.





نظارت مهندسان قزوین بر پروژه های مناطق زلزله زده



مسئول سازمان بسیج مهندسین استان قزوین گفت: با توجه به بازسازی بخشی از واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده ورزقان توسط بسیج سازندگی استان، سازمان بسیج مهندسین به منظور شرکت در این کار خداپسندانه نظارت فنی بر ساخت بخشی از این واحدها را بر عهده گرفت که تاکنون 50 واحد مسکونی در ورزقان با نظارت این سازمان ساخته شده است.



وی، برگزاری نشست های مختلف سیاسی با عنوان بصیرت افزایی، هم اندیشی و حلقه های صالحین با توجه به برگزاری انتخابات مختلف در كشور را از دیگر برنامه های این سازمان در طول سال برشمرد.





عضویت 260 نفر در سازمان نظام مهندسی کشاورزی قزوین



در ادامه بیوک البرزنیا معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قزوین گفت: این سازمان از سال 80 فعالیت خود را آغاز کرده است که تاکنون 260 نفر به عضویت آن درآمده اند که در رشته های مختلف کشاورزی فعالیت می کنند.



بیوک البرزنیا افزود: یکی از اهداف تشکیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایجاد اشتغال برای کارشناسان در بخش کشاورزی است که خوشبختانه با تشکیل این نهاد و بستر سازی اشتغال برای کارشناسان در حال حاضر هیچ مهندس کشاورزی بیکار در استان نداریم.













