افتتاح 10 طرح مخابراتی در مراوه تپه

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مراوه تپه بعد از ظهر یکشنبه در جمع مرتعداران افزود: در سال جاري 300 هکتار از مراتع اين شهرستان به کشت آتري پلکس اختصاص داده شد.

علي جفايي نوده اعلام داشت: نهال هاي اين مراتع در تعداد 180 هزار بوته از نهالستان امام علي (ع) اين شهرستان تأمين و در مراتع اين شهرستان کشت شد.

وي افزود: اجراي اين طرح از اعتبارات ملي و استاني بوده و با مشارکت کليه بهره برداران انجام گرفته است.

48 درصد از پرداختی های شرکت آبفای گلستان بصورت غیرحضوری انجام می شود

سرپرست آب و فاضلاب شهری گلستان در برنامه رادیویی روزنه مرکز گلستان گفت: 48 درصد از پرداختی های شرکت آبفای گلستان بصورت غیر حضوری انجام می شود.

سیدمنصور هاشمی اظهار داشت: 48 درصد از پرداختی های شرکت آبفای گلستان بصورت غیر حضوری انجام می شود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 20 درصدی برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مشترکان این شرکت شهروندان خوش حساب جامعه هسند و درصد پرداختی های انجام شده نرمال بوده و صنعت آب و فاضلاب رتبه خوبی در خصوص پرداختی مشترکان خود دارد.

بهره برداری از 10 طرح مخابراتی در مراوه تپه

مدیرعامل مخابرات گلستان از بهره برداری از 10 پروژه مخابراتی در شهرستان مراوه تپه خبر داد.

سید اسحاق حسینی افزود: برای اجرای این طرح ها بالغ بر 10 میلیارد ریال هزینه صرف شده است.

مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.